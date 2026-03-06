今日新聞8分鐘｜中大教授穿校服潛澳洲男校｜旺角藥房「阻B」尋回

粉錦公路車禍｜患病的士司機出院復工即喪命 子嘆：早兩日好精神

粉錦公路今早（5日）發生奪命車禍，一輛夾斗貨車與一輛新界的士，在粉嶺高爾夫球場對開迎頭相撞，姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客，雙雙不治。

林先生兒子向《香港01》透露，其父揸的士已約20年，近年受糖尿病影響，致視力出現模糊，雖手術後情況好轉，但決定減少駕駛，轉而兼任保安員。他慨嘆，與胞姊曾屢勸籲父親不要同時打兩份工，以免過於勞累，「佢話有時喺屋企冇嘢做，坐喺度，就去替工揸車囉。」而父親早前亦因痛風住院近半個月，詎料出院後首日復工即遭逢橫禍，「佢早兩日先至休養完，都好精神‥‥‥」

葵涌工廈驚現鱷魚？漁護署揭男子養14瀕危爬行動物 全數檢走調查

漁農自然護理署表示，署方早前接獲投訴，指葵涌一個工業大廈處所內，有人涉嫌非法管有瀕危物種，經情報收集及調查後，昨日（3日）傍晚採取突擊行動，於上址檢獲共14隻瀕危爬行動物，包括鱷魚、蠎蛇、蜥蜴及龜，並截獲一名男子，涉嫌管有屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄列明的瀕危物種。由於該名男子未能出示管有許可證或相關證明文件，漁護署遂檢取該批瀕危動物作進一步調查。

海關破歷來最大額貴金屬走私案 揭清洗機藏$2.3億黃金、白銀薄片

香港海關破獲兩宗有紀錄以來最大市值的貴金屬走私案件。人員於周一（3月2日）在兩票赴運到日本的貨物之中，檢獲約168公斤懷疑黃金薄片、以及285公斤懷疑白銀薄片，市值共約港幣2.3億。

海關指，兩票貨物分別報稱載有紫外光清洗機及多功能清洗機，人員抽查發現清洗機內底部，藏有一塊長方形金屬片，而金屬片內分別鑲入黃金及白銀薄片，籍此手法企圖蒙混出口走私。海關檢獲的清洗機僅為一般家用型號，用於清洗眼鏡或個人飾物，估計單價不超過100元。若該批貴金屬成功走私至日本，可以逃避約2,300萬元稅項。

貓店長阻B失蹤｜藥房店員在樓上賓館尋回阻B 警帶走一女子

旺角太子一間藥房的明星貓店長「阻B」，昨晚（5日）失蹤，引起愛貓網民熱烈討論，四出尋貓。今日（6日）早上傳來好消息，「阻B」失而復得，已經返回藥房，沒有受傷。藥房店員李先生稱，他們在樓上一間賓館尋獲「阻B」：「係畀人攞咗上去，唔知咩人。」

上環站劫案｜2人找換店兌錢後 捱打拖落地鐵站 警拘3人O記跟進

今日（6日）上午9時12分，警方接獲一名女子報案，指在上環德輔道中見到有人被數人圍毆，然後更企圖將受害人拖入港鐵上環站。警方迅速到場，在港鐵上環站拘捕兩名疑人，兩人被蒙黑色頭套，一左一右坐在B出口的樓梯，由多名警員看守。另外警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車，拘捕男司機；亦有警員到禧利街一間找換店調查。

事件中一名受害人受傷，送往瑪麗醫院治理。警方將案件列搶劫案，由有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）跟進。消息指，遇劫人士為兩名來自香港及澳門的親戚，當時攜同值約1,000萬元外幣，到上環禧利街一間找換店兌換港幣後，在上環站內遇劫。

澳媒：中大教授悉尼穿校服潛男校偷拍 跪地道歉求饒認3罪

一名香港男子於澳洲悉尼假扮學生，身穿男校校服潛入校園並拍攝至少36張學生在校園內的相片。根據當地傳媒報道，當地時間周二（3 日）下午，他身穿校服試圖在校外混入學生，最終被學校老師揭發，當場被捕。

報道指，被捕人是香港中文大學教授，同時是加拿大公民。他在庭上承認一項「跟蹤或恐嚇」及兩頂「非法闖入」控罪，被判18個月有條件釋放，批准保釋外出至今日（6日）回港。

將軍澳醫院造口手術錯位「腸變胃」 三周始揭發 85歲癌嫗同日亡

將軍澳醫院證實，一名患結腸癌85歲女病人上月7日進行橫結腸造口手術約3周後，於本月3日緊急電腦掃描發現造口位置有誤，造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，而病人在緊急電腦掃描同晚離世。

將軍澳醫院指，對事件深感難過，有關個案已轉交死因裁判官跟進，臨床團隊聯同病人關係組已跟病人家屬會面，詳細解釋事件及致歉，並已透過早前事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。將軍澳醫院指，會成立根源分析委員會詳細調查事件。

陳家珮逆線行車｜警方傳票控告「不小心駕駛」 將自行上庭答辯

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。事隔一個多月後，警方經港島總區交通部調查及徵詢法律意見後，早前以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」，預料必須親自或委託律師上庭答辯。根據《道路交通條例》，不小心駕駛最高罰5,000元，及監禁6個月，並扣5分。

陳家珮接受《香港01》訪問時未透露答辯意向，已進入法律程序不能多談，不過案件不算複雜，相信不用委託律師協助出庭。

美軍精準擊中伊朗無人機航母 瞬間冒出大火球濃煙

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第六日之際，這場名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的軍事行動已進行超過100小時。美國中央司令部（CENTCOM）3月6日在網上發布一段影片並表示，一艘伊朗搭載無人機的航空母艦被美軍擊中，現場其後出現熊熊烈火和冒出濃煙。