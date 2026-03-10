張韋怡告姑仔誹謗　潘碧玉稱不會因張獲百萬妒忌　因她出生已富足

有無綫御用宮女之稱兼是2007年落選港姐的張韋怡（Gogo），控告姑仔潘碧玉誹謗案，今（10日）在高等法院續審。姑仔潘碧玉繼續作供，她否認因張的兒子獲其父的100萬元教育基金而妒忌張，因她生在潘家，一出生已很富足，最少都有幾千萬，家中亦有升降機。她又否認為人計較，並稱她借300萬給兄長潘德鴻都沒有寫借據。但她稱，對於張的兒子獲其父給予100萬元，潘指：「佢（張韋怡）有無攞嚟用，我真係唔知。」



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

潘指其家面積大有升降機

潘碧供今作供時，她持家有道10多年，「無功都有勞」，因此父親把財政交給她管理。對於張指潘碧玉是出妒忌，因此誹謗張，包括指張私吞潘父給孫兒的100萬元教育基金，到北京進修。潘庭上否認為該100萬元而妒忌張，潘回應稱，指潘家很富足，她一出生便有潘家住宅的3分1股份，最少價值數千萬元，潘家住宅面積大，並且有升降機。至於該100萬元，潘指：「佢（張韋怡）有無攞嚟用，我真係唔知。」

借款300萬給兄長無寫借據

潘亦否認自己「小家 」，指她曾經免息借300萬予兄長潘德鴻，即張韋怡的丈夫，以購買大角咀「帝峰‧皇殿」單位。潘碧玉稱，若她「計較」，怎會借錢時沒有寫下借據。

形容張扮儍扮窮

潘碧玉續指，張韋怡「話我貪心」、「潮州人重男輕女，叫我知足」。惟她反駁，其父親愛鍚她，「鍚到我燶㗎」。潘又形容張韋怡「扮傻」、「扮窮」，但實際上「佢好醒囉」。

案件編號：HCA1500/2020