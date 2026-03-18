今日新聞8分鐘｜警捉亂過路　外傭罰$2000｜母女大戰特賣城職員

車Cam直擊︱青朗公路水牛突跨欄走出馬路 被私家車猛撞倒地翻滾

今日（18日）上午7時許，青朗公路近大欖隧道有一隻水牛走出路中被私家車撞傷，事故導致上班繁忙時間出九龍交通大受影響。網上流傳的車CAM影片，拍攝到水牛被撞一刻的畫面，可見牠突然由分隔兩邊行車線的草叢跨欄步出，快線一輛私家車駛至無從閃避。水牛被撞後倒在地上翻滾一圈再掙扎站起身，但已傷痕累累受傷流血。

有片｜愛東邨爆水管 數層樓高水柱噴開頂蓋 職員撳蓋數十分鐘

筲箕灣爆水管。今日（17日）下午4時許，愛禮街與愛賢街交界、愛東邨愛平樓對開遊樂場旁的行人路有水管爆裂，噴出數層樓高水柱，蔚為奇觀，吸引多名途人駐足拍照。據了解，涉事水管為鹹水，爆裂時水柱沖開不鏽鋼頂蓋，有房署職員到場協助時，手按不鏽鋼蓋數十分鐘，其後水務署派員趕抵協助關掣。

房屋署回覆查詢時指，今午約4時30分，愛東邨一條屬於邨內的鹹水喉管，由於老化問題而突然破裂，導致愛平樓、愛澤樓及愛旭樓，共約2500個單位的沖廁水供應受到影響。房屋署非常關注事件，立即派員到場跟進，同時屋邨辦事處已於屋邨內張貼告示，通知居民有關情況。房屋署工程人員正聯同承辦商進行緊急維修工程，目標是於明日（18日）下午恢復沖廁水供應，減少對居民造成的不便。

有片｜梳士巴利花園起火「烈焰圍牆」 K11 MUSEA職員滅火筒撲救

尖沙咀發生火警。今晚（17日）約8時17分，警方及消防接報，梳士巴利花園範圍、即梳士巴利道18號K11 MUSEA對開一個花槽起火。消防趕至現場將火救熄，事件中幸無人受傷，毋須疏散。據了解，懷疑有人遺下未熄滅的煙蒂，釀成火警。

現場照片及影片顯示，火勢沿花槽及旁邊的圍牆蔓延，熊熊烈焰燒至圍牆頂部，從對面大廈也可見到火勢猛烈。一名K11 MUSEA的職員，從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火。對於職員救火行徑，有網民認為「一定要加（嘉）許下」對方；亦有人稱消防在約5分鐘內已趕抵現場，將火救熄。《香港01》記者現場所見，圍牆上方的玻璃圍欄熏黑；花槽植物焚毀，旁邊地面遺下大堆灰燼，有工人在場清理。

有片｜深水埗麥當勞排隊問題 母女大戰特賣城女職員 警列糾紛案

深水埗發生打鬥案。兩名女子疑因排隊問題，當眾在欽州街和福華街交界一間麥當勞外大打出手。其中身穿寫有「深水埗電子特賣城」字眼黃色背心的女子，一度扯住穿上連身裙女子的頭髮，繼而將對方摔跌地上，眼鏡甩脫；連身裙女子起身時不理會鞋子鬆脫，以及環保袋跌在地上，上前還擊。其同行女兒就地取材，用背囊和環保袋，加入戰場護母，期間懷疑受驚過度狂哭。其他人見狀連勸「唔好打架」。麥當勞職員和特賣城同事聞訊走近了解，雖然雙方停手，但連身裙女子不停繼續指罵，並要求報警。

警方表示，昨日（17日）下午4時48分接獲一名41歲張姓女子報案稱，自己在欽州街78號一間食肆排隊，期間被一名60歲陳姓女子指插隊。兩人繼而發生爭執，有人報稱遭到襲擊，警員接報趕至，現場平靜，經調解後，兩人自願就事件和解，無人受傷亦無人被捕，警方將案件改列為「糾紛」處理。

警方展開行動捉亂過馬路 1小時3人衝紅燈 有外傭遭票控

警方昨日起展開為期兩星期的執法行動，打擊行人違反過馬路等行為。今午（18日）在協和街一帶，約1小時內有3人因紅燈期間橫過馬路而獲發告票。有已來港工作數月的外傭「衝紅燈」，被警員截停後解釋因急於帶外賣回家予僱主而犯事，她連聲向警員道歉，但無奈仍獲發告票。

有片｜兩男兩女中國人險被賣豬仔！ 緬泰邊境跳車逃生極驚險

近日，緬泰邊境發生人口販運事件。四名中國受害者在莫伊河附近被人口販賣團伙拐走，強行塞進車內準備運往緬甸。四人在途中跳車後呼救，順利脫困並被送往警局。目前涉案司機已棄車逃逸，泰國警方正在展開調查。

伊朗向以色列發射大量「導彈雨」致2死 報復拉里賈尼遇害｜有片

美以對伊朗發起的軍事打擊已進入第19天。伊朗3月18日淩晨證實伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在空襲中身亡。隨後，伊朗革命衛隊（IRGC）其後宣布發動「真實承諾-4」行動（Operation True Promise IV）第61波攻勢，向以色列發射大量導彈報復，已造成2人死亡。

殺校｜鮮魚行學校家長徬徨 盼校方續營辦 校長嘆校舍簡陋難競爭

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺校網的鮮魚行學校。有就讀小五學生今早（18日）上學時受訪稱，感到震驚和可惜，形容學校師長對他很好，會主動關心學生。另有家長感到徬徨，其兩名小孩分別就讀小一和準備入讀該校，但對學校有信心，希望其繼續營辦。

鮮魚行學校校長施志勁表示，會與辦學團體和家長商議各方案，並將按教育局要求在3月31日或之前提交決定。他指，近年出生率下降，加上校舍簡陋及無操場，形容「火柴盒都不如」，承認在這些條件下競爭有困難。他指獲批「0班」是意料之內，並非措手不及，「只係幾時發生」，但亦感可惜，老師士氣同受影響，覺得「付出咁多努力結果都係咁」。

衝擊立法會案｜王宗堯等7人就定罪及判刑上訴 全部被駁回

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等多人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被裁定暴動罪等成，遭判囚逾4年半至6年10個月。被判囚6年2月的王宗堯及另6人，不服定罪或刑罰提出上訴。上訴庭去年12月聽取陳詞後，今(18日)駁回7人全部就定罪和判刑的上訴。

消息：YahooHK新聞4月起停自家內容 香港分部大部份員工將遣散

消息指，雅虎於1999年在香港成立的分站雅虎香港（Yahoo! Hong Kong）今日（17日）與內容及商業部門人員召開會議，交代Yahoo HK將「縮減」Yahoo新聞及財經新聞等媒體業務，4月1日起轉低度運作，新聞部大部份全職員工將於3月31日遣散，包括銷售部員工，有員工今日已收到相關通知。

據悉，Yahoo新聞的內容供應商在3月31日後仍會提供內容，Yahoo HK有小部份員工會在過渡期繼續維持首頁運作，過渡期暫定至6月，估計目前的30至40人全職員工，3月31日後可能會減少三分之二。據悉，Yahoo HK未有提及「縮減」業務原因，Yahoo HK的電郵及搜尋服務維持，《香港01》正向Yahoo HK查詢。