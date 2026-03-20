今日新聞8分鐘｜19歲少年跳閘逃票｜劉馬車「白卡」兩子旺角爭執

荃灣老圍三級火｜鐵皮屋陷火海 濃煙席捲半空

荃灣老圍繼下午有寮屋失火後，晚上約9時48分，近老圍公立學校附近亦有鐵皮屋起火，據報傳出爆炸聲，驚動多人報案。火警中，初步疏散近100人；初步無人傷亡。

現場可見，火勢十分猛烈，火光熊熊，濃煙席捲半空，遠處清晰可見。消防晚上10時07分將火警升為三級，正動用3條喉及3隊煙帽隊灌救。

潘焯鴻被捕︱今午離開警署 開腔：今後著重家人，普世價值放低啲

一間外科口罩製造商在新冠疫情期間，涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方周三（18日）以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司董事、中科監察主席潘焯鴻（56歲）及其朱姓妻子（54歲），以及4名員工（年齡介乎31至53歲）。今日（20日）約中午12時，潘焯鴻離開九龍城警署時開腔回應事件，指警方沒有落案起訴，形容「睇落去無咩嘢」，但聲言今後會著重家人，「香港前程、普世價值會放低啲」。

劉馬車與「白卡聯盟」兩子爭執 旺角街頭拉扯上演追逐戰

網紅劉馬車今晚（19日）偕友人於旺角直播，可見途至西洋菜南街80號對開時，疑與另外3人爭執。片中可見，其中兩人為「白卡聯盟」外號Seemi及光頭BOB的網紅，劉馬車不斷指責對方（Seemi）欠他約4,000元，「還錢呀叫你！X你老X」，對方亦反指他「你爭我萬6蚊呀，隻揪呀！」

雙方情緒激動不斷爆粗對罵，之後拉扯推撞，劉馬車亦被友人撳在地上，雙方在旺角街頭展開追逐戰。另有網上片段顯示，劉馬車在旺角街頭大叫，手持電話追拍並指罵另外3人，之後3人亦慢慢跑走。據了解，人員到場時，涉案人士已四散。警方表示，晚上8時18分接獲途人報案，指5人在旺角站對開懷疑打架，案件最後列「糾紛」處理。

油塘站港鐵職員面前跳閘逃走 警拘19歲青年 揭曾多次用特惠車票

Threads日前瘋傳一段影片，可見港鐵油塘站有一名黑衣青年遇到女職員查票時，狂奔「跨欄」跳過閘機逃離現場，引發譁然。

警方表示，留意到網上片段，指一名男乘客在港鐵油塘站跳過閘機離開。觀塘警區刑事部人員主動調查後，今日（19日）在觀塘區拘捕一名19歲本地青年，涉嫌「欺詐」及「不付款而離去」，他現正被扣留調查。調查顯示，他曾多次使用特惠車票乘搭港鐵。警方譴責其不負責任的行為，並呼籲其他市民切勿以身試法。

宏福苑聽證會｜非阻燃發泡膠遮窗 宏業知風險堅持用 後疑混合用

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，會上揭露承建商宏業建築公司明知遮蔽窗戶的發泡膠板並不阻燃，但仍堅持繼續使用。獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃指，工程會議紀錄上可見宏業曾指隔板在保護上不及發泡膠理想，而堅持使用，杜亦推斷宏業似乎將有阻燃，和無阻燃物料混合使用。

伊朗稱擊中一架美軍F-35隱形戰機 美媒：緊急降落中東基地

美媒3月19日報道，一架美軍F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美國位於中東的空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。

當着高市早苗面 特朗普：「出其不意」突襲伊朗如日本偷襲珍珠港

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日（周四）在白宮會見日本首相高市早苗期間，被問及為何沒有將伊朗戰爭計劃告知盟友時，特朗普表示想出其不意，並提及日本偷襲珍珠港事件，稱日本在襲擊前也沒有告知美國。

34歲大馬潛水教練福建旅遊遇意外腦死 捐肝腎角膜救5人遺愛人間

2026年2月，34歲的馬來西亞華裔青年郭迦雋與女友在福建旅行時遭遇意外事故，因傷勢過重被判定腦死。3月6日下午，郭迦雋家人遵照他生前的意願，決定捐贈其器官救助5名陌生人，這也成為福建省首例外籍人士捐獻器官。