賽馬｜香港打吡大賽創4項新紀錄　「白鷺金剛」快舊紀錄半秒奪冠

「寶馬香港打吡大賽2026」今天（22日）在沙田馬場舉行，全球匯合彩池投注額超過5億港元，刷新單日10場賽事新紀錄；布文策騎的「白鷺金剛」以1分59秒43奪得冠軍，刷新新紀錄，較舊紀錄快近半秒。



馬會表示，今日有72,500人，當中超過11,600人為內地及海外旅客，兩項數字均創下歷來香港打吡大賽新高。



寶馬香港打吡大賽吸引逾72,500人入場觀賽，創下歷來此賽新高。（馬會圖片）

由廖康銘訓練、布文策騎的「白鷺金剛」以1分59秒43完成賽事，奪寶馬香港打吡大賽(2000米)冠軍，成為此賽歷來最快完成時間。（馬會圖片）

布文策騎的「白鷺金剛」力壓一眾賽駒攻下寶馬香港打吡大賽，賽後接受馬迷歡呼喝采。（馬會圖片）

馬會行政總裁應家柏表示，今天打吡大賽十分成功，不但現場氣氛熾熱，更打破多項紀錄。他十分滿意由表現最好的馬匹，贏得歷來其中一屆最出色的香港打吡大賽。

香港打吡大賽今年第149屆 素有馬匹「四歲功名，一生一次」美譽

「寶馬香港打吡大賽2026」為四歲馬匹展開競賽生涯的實力里程碑賽事，是旅遊發展局「Hong Kong Mega 8」的八大盛事之一。馬會表示，打吡大賽是全球馬壇的矚目賽事，由同齡馬匹同場比拼；香港打吡大賽是香港歷史最悠久的賽事之一，今年已是第149屆，參賽的都是四歲馬匹，素有「四歲功名，一生一次」的美譽。

)「白鷺金剛」的騎師布文(左)及廖康銘(右)賽後乘坐開篷跑車在馬匹亮相圈上巡遊，接受馬的迷祝賀。（馬會圖片）

今天共有14匹馬參賽，最終由廖康銘訓練、布文策騎的「白鷺金剛」以1分59秒43奪冠軍，成為歷來打吡大賽最快完成時間，較舊紀錄1分59秒85快近半秒。

今日賽事總獎金2,600萬港元，「白鷺金剛」為馬主團體獨取1,456萬港元冠軍獎金，今場也是廖康銘從練生涯首場香港打吡大賽勝仗。

會主席廖長江(左)頒發特別設計的獎盃予「白鷺金剛」的練馬師廖康銘。（馬會圖片）

寶馬香港打吡大賽頒獎儀式大合照，賽事總獎金2,600萬港元。（馬會圖片）

全球匯合彩池投注額超過5億 刷新單日10場賽事紀錄

馬會表示，今天投注額錄得16.78億港元，是歷來香港打吡大賽第二高；而全球匯合彩池投注額超過5億港元，刷新單日10場賽事的紀錄。

今屆香港打吡大賽吸引逾72,500人到訪兩個馬場觀賽，創下歷來香港打吡大賽新高，當中內地及海外旅客入場人數也刷新紀錄，超過11,600人，較去年增加27.8%。

廣州旅客：心儀馬匹雖落敗 但緊張刺激氣氛十分難忘

廣州旅客鄭小姐表示，一直十分欣賞香港賽馬，曾多次來港觀賽。今次從社交媒體得知香港打吡大賽今年迎來第149屆，特意前來支持。「雖然我心儀的馬匹落敗，但深深感受到香港賽馬的緊張刺激，十分難忘。」

本地馬迷高先生表示，在外國留學期間開始欣賞賽馬賽事，但他認為香港賽事觀賞性最高，尤以香港打吡大賽為甚。「打吡是馬匹一生只能參與一次的大賽，為未來的發展奠下重要基礎，意義重大。」他十分高興心儀馬匹「白鷺金剛」勇奪冠軍，稱會繼續跟進「白鷺金剛」往後的比賽。