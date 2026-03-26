宏福苑3.26聽證會｜一文看清居民作供　證逃生困難、火警風險

大埔宏福苑火災獨立委員會周四（26日）舉行首輪第四場聽證會，有十名宏福苑居民、兩名外牆清潔工被傳召作證人，當中憶述驚險的逃生時刻，首名致電999的居民，多次未獲接通，只聽到「線路繁忙」；消防系統失效、令不少人陷於絕境，所有證人供稱未聞警鐘響，有住戶更從30層起，逐層「扑爛」警鐘，欲提醒其他人走火警，可惜均沒響。亦有人見證消防喉嚨沒水、逃生時後樓梯充斥大煙。



火警發生前，大維修的安全風險、法團投標過程的異樣，居民投訴不果。有居民稱，屋苑自搭棚後，在家曾聞到二手煙味，也有居民目擊工友「叼住煙」工作，發現棚架有煙盒。宏業接獲投訴，僅回覆稱「棚架有煙盒，不代表工人吸煙」。有證人稱，大維修期間察覺到有人收授權票，形容大部份街坊反對的公司中標，「 肯定有啲嘢係我哋唔知」。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災第二輪聽證會預約出席網頁

大埔宏福苑火災獨立委員會周四舉行首輪第四場聽證會。(資料圖片)

逃生期間遇困難

．首名致電999居民稱遇線路䌓忙：「真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。」

．全部證人供稱警鐘沒響

．宏建閣30樓住戶，落樓時層層扑警鐘均沒響

．消防喉轆沒水

．走火梯滿佈濃煙 工友被困天台一日獲救



證人供詞顯示，有居民逃生期間遇不少困難。

首個報案的宏昌閣居民王嘉婉指，第一次致電999時便已線路繁忙。(鄭子峰攝)

1.首名報警居民遇999線路繁忙

首個報案的宏昌閣居民王嘉婉就指第一次致電999時便已線路繁忙，嘗試了兩、三次後才有人接聽；宏泰閣居民冼善卿及陳全亦曾再報案，冼指自己打了8至10次999，「無一次叫我等」，每次都接通，陳全則在發現外牆有火後報案，杜淦堃稱警方在32秒後接聽。

2. 30樓住戶逐層扑警鐘全沒響 居民不知火警礙逃生

周四（26日）作供的居民證人，分別居於宏昌閣、宏泰閣、宏建閣，所有證人均供稱警鐘沒響過。宏泰閣居民洗善卿稱沒警鐘響，發現火災時電梯大堂已有縷縷黑煙，宏泰閣居民張次濂收到親友訊息，開窗方見到垃圾着火，但因沒警鐘，起初誤以為只是垃圾站起火，直至火舌飄至其單位，目擊旁邊單位，遂嘗試救火但不成功。

宏建閣30樓住戶文家峻供稱，他在逃生時逐層「扑警鐘」，警鐘都沒響，文稱：「我係好想佢響，一見到就扑同撳掣」。

12月1日在大埔宏福苑可見，一些較小受到波及的單位，玻璃窗仍可見貼了發泡膠板，也有棚網未有被波及。（資料圖片）

3. 發泡膠封窗看不到窗外情況

宏建閣住戶文家峻，火警當日約)下午3時在家。他形容，由於全屋貼發泡膠，家中屋企長期開燈，不知道外面情況。雖聽到消防車聲，但家中對住吐露港公路，不時有消防車聲，下意識以為有交通意外，不知宏福苑出事。

4.消防喉沒水

文家峻在扑爛火警鐘時，在某樓層目擊有居民試將消防喉拉出救火，但消防喉沒水，用不到。

5.在家待救停水停電

宏泰閣居民張次濂與太太及鄰居被困單位，家中停電，隨後停水：「當時好黑，毛巾濕水放口，好快就亁，所以要不斷濕水。」

外牆清潔工人黃足蓮大火當日往天台逃生，翌日始獲救。(任葆穎攝)

6. 走火梯滿佈濃煙 工友被困天台一日獲救

兩名外牆清潔工大火當日，在宏昌閣棚架上工作，他們聽到有人大叫「火燭」後，便走上天台，想沿後樓梯離開。不過，兩人皆稱一打開防煙門，煙已攻出，沒法逃生，困於天台一日後獲救。

居民大火前發現的火警風險

．建築廢物拋天井 竹棚、天井堆放建築廢料

．工人吸煙：單位聞煙味 目擊工友開鏟車運物料時「擔住口煙」

．反映後梯木板「生口」肯定不防火



居民大維修期間發現工地管理有問題，如天井經常有建築廢料堆積、棚架有煙盒、後樓梯有煙頭，防煙門亦曾推不開。

部分單位對開，棚架工作平台有雜物堆積。(居民早前提供）

1.發泡膠鎅剩拋天井和竹棚、天井堆放建築廢料

宏昌閣居民吳靄詩在聽證會上表示，大維修期間發現竹棚上，或竹棚與大廈之間會有建築廢料堆積、有發泡膠等易燃物料，又有煙味和煙頭。

她又稱，常聽到從天井平台有物體跌落的聲音，懷疑平台堆有大量建築廢料；由於外牆搭有棚架，難以直接看清天井情況。吳靄詩曾見到有煙頭及建築廢物在竹棚上或棚架與外牆之間堆積。

宏泰閣居民鄭敬熙從廚房對出，目擊垃圾，鎅剩的發泡膠，跌落棚架或天井旁。鄭曾因此向宏業反映，地盤主管稱會安排，之後他們都有即時清潔。

宏昌閣居民吳靄詩作供稱，大維修期間發現竹棚上有建築廢料堆積。(鄭子峰攝)

2.工人邊開工邊吸煙

宏昌閣居民吳靄詩及王嘉婉，均稱在單位聞到煙味。王嘉婉稱，升降機常貼出通告，稱工人吸煙。而宏昌閣居民陳全，更曾於大廈維修時目擊工人邊工作，邊「叼着煙」。陳稱，目擊後只感覺承建商監管有問題。

宏泰閣居民張次濂稱曾向宏業反映工人吸煙問題，惜未被受理。(鄭子峰攝)

3.後樓梯聞煙味、棚架見煙盒 宏業無受理投訴

宏泰閣居民張次濂則稱，太太曾在樓梯間發現有可樂樽，內有煙頭，樓梯間亦有濃烈煙味，曾於棚架上見到有煙盒。他指曾向宏業反映，但宏業稱「煙盒喺棚架，都唔代表係我哋工人食煙」，但他認為絕不可能是樓上居民將煙盒扔下。

4.居民知發泡膠封窗、後樓梯改裝生口存風險

宏泰閣居民鄭敬熙稱，2024年12月起被封窗，由於覺得發泡膠易燃，因此特別留意。雙親在大火中離世的宏泰閣居民阮仲文，因本來從事申請食肆牌照的工作，清楚知道以發泡膠封窗、後樓梯改成生口等問題：「生口是木板，肯定是不防火，本來是用來擋煙，木板一燒就著無咗啦」

居民冼善卿中午休庭期間，步出會場回答傳媒問題。（鄭子峰攝）

大維修管理問題

．喪雙親居民阮仲文：大部份街坊反對的公司中標：「 肯定有啲嘢係我哋唔知」

．居民聽過「假授權」

．居民曾向法團及宏業反映安全隱憂



1.大部份街坊反對公司中標

居民阮仲文供稱，開業主大會投票選維修公司時，按其觀察，大部份街坊都不想選中標那間，但不知為何最後很多票，「背後一定有啲嘢我哋唔清楚。」

2.「假授權」

宏志閣居民王淑蘭於大埔街市工作，不少宏福苑居民買餸時說，大埔居議員黃碧嬌會收街坊授權信。王又稱，見過黃碧嬌與街坊在屋苑吵架。她稱，曾聽過有「假授權」，業主是沒有授權任何人，但是去到投票，就被代表了投票。王認為招標過程黑暗，工程造價高但居民反對失敗。

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。(資料圖片)

3. 居民曾向法團及宏業反映安全隱憂

居民張次濂則表示，他曾向新法團及宏業反映過，如同時為8座大廈搭建圍網會有安全隱憂，「一著火就火燒連環船」。另外發泡膠與樓梯「生口」的安排亦不當，張稱新法團應曾反映及投訴問題。