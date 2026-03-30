樓宇維修｜黑社會滲透顧問公司　收賄助承辦商中標　涉一租置屋邨

廉署及警方拘捕42人，涉及黑社會貪污滲透樓宇維修工程。廉署指，有工程顧問公司獲得多幢大廈及屋苑的大工程顧問合約，包括新界區一個租置屋邨。該顧問公司以遠低於合理水平的價格中標，又暗中聯繫有意投標的承辦商，以行賄受賄方式，意圖操控招標程序。該公司聘用的承辦商亦有多筆總額達數百萬元的不尋常支出，又曾游說某大廈業主以兩倍市價批出維修合約。



廉署拘捕顧問公司10名男子，包括東主、註冊檢驗人員、具黑社會背景中間人等。警方其後搗破兩個非法麻雀檔及一個百家樂賭檔，相信由被捕黑社會背景人士操控，成功拘捕另外32人。



廉政公署。（資料圖片）

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

投訴指工程顧問公司收賄 助承辦商獲樓宇維修合約

廉政公署去年中起陸續接獲市民貪污投訴，指一間工程顧問公司涉嫌透過貪污賄賂，於不同屋苑協助工程承辦商取得樓宇維修工程合約。

工程顧問公司去年中獲得新界區一個租置屋邨的大維修工程顧問合約，合約估算逾1.6億元，但中標價格僅為0.5%，遠低於合理水平。廉署懷疑工程顧問公司其後透過黑社會成員，暗中聯繫有意投標的工程承辦商，以行賄受賄方式，意圖操控工程招標程序。

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

獲港島區一大廈顧問合約 承辦商有多筆不尋常支出

另外，該工程顧問公司於2022年獲得港島區一座單幢住宅大廈的大維修工程顧問合約，一間工程承辦商後來以2,000萬元中標。調查發現，承辦商有多筆總額達數百萬元的不尋常支出，工程顧問公司的註冊檢驗人員則涉嫌沒有履行檢驗職責而簽署建築物檢驗報告。

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

工程顧問公司聯同物管公司收賄 游說業主捱貴標

工程顧問公司又涉嫌與九龍區一座單幢住宅大廈的物業管理公司董事，從一名工程公司東主收賄，去年初游說各業主以高於市價約一倍價格，即約140萬元，將消防安全改善工程合約判授予該工程公司。

上周拘捕10人 揭不少帳目造假

廉署與警方上周四、五（26、27日）拘捕10名男子，年齡介乎28歲至61歲，包括該間工程顧問公司的東主及註冊檢驗人員、多名有黑社會背景的中間人、兩間工程承辦商的東主及一間物業管理公司的董事。

廉署人員又根據法庭手令搜查22個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走大量證物，包括與樓宇維修工程相關文件，以及銀行和會計紀錄等。廉署連日檢視有關文件，初步發現涉案公司懷疑有不少帳目造假的情況，用以掩飾不尋常收入及支出。

其後警方搜查新界區多個相信由上述有黑社會背景人士操控的不法場所，並成功搗破兩個非法麻雀檔及一個百家樂賭檔，並拘捕32人，分別為14男18女，年齡介乎30歲至75歲，罪名包括「營辦賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」。