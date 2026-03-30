今日新聞8分鐘｜幼童坐大髀揸車｜男子港鐵食電子煙　遇查襲警

天水圍天頌苑頌棋閣全幢停電 疑電掣房故障傳巨響 百人疏散

天水圍天頌苑頌棋閣全幢停電。今日（29日）晚上約8時54分，警方接獲報案，指天頌苑頌棋閣全幢停電，伴有燒焦氣味。據了解，大廈電掣房故障，消防曾出動一條喉及一隊煙帽隊，約13分鐘後停止動員。事故中無人受傷，100人自行疏散。

網上圖片可見，頌棋閣一片漆黑，有多名住戶於社交平台討論區指曾聽到巨響，隨後停電。中電回覆查詢指，頌棋閣疑因設備故障，影響該座約643名客戶的電力供應；並已派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。中電客戶經理即時與物管公司聯繫，提供協助，據了解，大廈已安排電工進行搶修。晚上近11時可見，大廈仍未有電，惟大部分住戶已返回住所。

有片｜兩男巴士站疑因排隊起衝突 旁觀者斥中年漢：打尖仲打人

今（29日）晚網上社交媒體流傳一段影片，上演巴士站「MMA」，片中兩名男子於九巴路線「234A」巴士站位置疑因排隊問題起衝突，期間兩人情緒激動，中年漢將一名青年男子壓在地上，又一度以手臂揑青年頸。其他候車乘客見狀上前阻止，將兩人分開，並表示報警處理，兩人最終送院治理。

有片｜男子港鐵車廂食電子煙遇查 反抗打休班警 檢依托咪酯煙彈

今早（29日）約9時15分，一名休班男警乘搭港鐵時，發現一名男子在車廂內懷疑吸食電子煙，在黃大仙站嘗試截停對方及表露身份期間，有人企圖逃走，更出手施襲，最終被休班警及港鐵職員制服。網上片段可見，多名手持盾牌警員趕抵，涉事男子被制服在地，雙手反扣背後、甩鞋赤腳，警員將其扶起坐在牆邊，有人員稱：「有支槍呀。」

被捕男子姓黃（39歲），警員在其身上及地上，檢獲兩粒懷疑含有「依托咪酯（前稱太空油）」煙彈及一支煙槍，毒品市值約560元。黃男涉嫌「襲警」及「管有危險藥物」被捕，正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第六隊跟進。遇襲休班警頸、手及腳受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。

有片｜屯門小童坐大腿駕私家車 雙手不斷扭軚 網民斥：離晒譜

今日（29日） 網上瘋傳一段影片，可見一輛粵港牌黑色私家車駛至屯門鄉事會路近屯門法院對開時，竟出現「小童駕車」一幕。片段畫質較差，但可見小童應被抱坐在相信是司機的大腿上，小童雙手不斷扭動軚盤、又曾起身觸摸前方物件；後座另有乘客。當時現場交通擠塞現車龍，私家車慢駛越過停車白線、一度停在黃色方格路口，其後再次開車。

片段引起網民撻伐，紛紛留言斥責「離晒譜」、「咩叫危險都唔知呀？」、「亂咁畀人揸車」、「停得牌啦」。

宏福苑聽證會重點｜居民讚捨身救人葉太 有人曾投訴全部樓齊搭棚

大埔宏福苑大火首輪聽證會今日（30日）進入第五場，續有多名居民作證，包括捨身救五命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮（葉太）的丈夫葉家駒。獨立委員會聽證會至中午11時34分，會場展城館警鐘突響起，聽證會中斷，律師及證人等離席疏散，消防車其後到場。宏福苑聽證會最新重點，持續更新。

北上注意｜廣東多地發佈冰雹預警 佛山、肇慶或出現龍捲風

據@廣東天氣 消息，3月29-31日，廣東省大部有強對流，中北部有明顯降水預計，29-31日，粵北和珠江三角洲中北部市縣先後有大雨局部暴雨或大暴雨，並伴有8～10級短時大風、冰雹等強對流天氣。

運載12噸KitKat朱古力貨車歐洲失竊 或致復活節前夕商店供應短缺

隸屬雀巢公司（Nestle）旗下的KitKat於3月28日（周六）向法媒表示，一輛載有逾41.3萬件新款朱古力產品的貨車，在歐洲運輸途中遭竊。該公司表示，這批貨物上週在從生產基地運往分銷據點的途中失蹤。

復活節清明節黃金周爆外遊潮 孝子賢孫提早一周到墳場拜祭先人

下周日（4月5日）是清明節，連同期間的復活節及周末，今年港人享有長達五日的黃金周，料爆外遊潮。今午（29日）在將軍澳華人永遠墳場所見，不少人一家大細，攜同祭品及衣紙前來掃墓。有市民指，因清明節正日正在外地旅行，故提早前來拜祭父親，花費逾千元購買祭品。

謝小華出任政制局長 李家超：勇於承擔統籌編制香港首份五年規劃

國務院今日（3月30日）根據香港特別行政區行政長官李家超的提名，決定任命謝小華為政制及內地事務局局長。李家超與謝小華今早在政府總部見記者，交代有關人事任命安排。

政制及內地事務局前局長曾國衞早前以健康原因向行政長官提出請辭，1月27日被國務院免去政制及內地事務局局長職務。