今日新聞8分鐘｜潘焯鴻藐視法庭罪成｜劉馬車涉4日內11宗非禮

交通督導員彌敦道抄牌遇襲兼捱電單車撞 違泊司機涉兩罪被捕

尖沙咀有交通督導員向違泊司機發告票時遇襲受傷。今日（4月1日）下午約2時46分，油尖警區交通隊人員巡經彌敦道132號美麗華廣場對開一個巴士站時，發現一輛電單車懷疑違規停泊，遂上前準備票控。惟非華裔男司機拒絶合作，激動與交通督導員爭執，其間更企圖出手襲擊對方，隨後駕車離去時，懷疑撞到該名交通督導員。

網上圖片可見，涉事電單車翻側在路邊；鐵騎士及交通督導員雙雙倒臥馬路上，有另一名交通督導員上前查看情況。警員到場經調查後，以涉嫌狂亂駕駛及企圖襲擊公職人員，拘捕48歲巴基斯坦裔男鐵騎士。他沒有受傷，被送往伊利沙伯醫院檢查，並正被警方扣查。捱撞交通督導員則右腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。案件交由油尖警區刑事調查隊第五隊跟進。

宏福苑業主霸3上樓名額 七旬租客要單丁執屋？ 家屬倡租客優先

大埔宏福苑五級大火發生至今多月，政府近日公布居民上樓執拾物品的安排及時間。昨日（1日）《香港01》報導有租客一家三口僅獲業主分配兩個上樓名額，今日（2 日）再有租客的家屬衛先生報料，指其獨居於宏道閣的七旬母親遭遇同類情況，由於業主態度強硬，企硬要用3個名額，租客只能派一人上樓，即使衛先生再次溝通，業主僅稱：「你自己搵何永賢（房屋局局長）溝通。」衛先生坦言單位內有大量物品，原本計劃和哥哥一同陪母親上樓，現時卻只能派一人，大失預算。他促請政府從善如流，考慮安排租戶與業主分開時段上樓，並讓租客優先入屋執屋，以保障財物安全。

政務司副司長辦公室於4月2日回覆指，已知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見，並指相關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。

北上｜復活清明長假 深圳現極端天氣「颮線」 破壞力僅次龍捲風

一連五日的復活節連同清明節長期於星期五（3日）開始，根據廣東省氣象部門4月1日最新預計，風雨天氣或提前至4月2日夜間起重新趨於明顯。據「深圳天氣」消息，4月3日起至清明假期，暴雨及強對流天氣風險顯著升高，目前深圳已進入強對流、強降水多發季節。同時上游較大範圍雷雨雲系已發展成為「颮線」橫掃廣東，影響至韶關、清遠、肇慶等地。

潘焯鴻指審裁官是垃圾 判囚一個月 官下午准潘5萬保釋

中科監察主席潘焯鴻涉取得勞資審裁處案件聆訊的謄本後，違反承諾，在Facebook帖文中披露部份謄本的內容。此外，潘亦涉在YouTube片段中，指勞資審裁處的審裁官為「垃圾」。潘早前承認兩項藐視法庭，法官歐陽桂如今（2日）在高等法院判潘監禁1個月。

潘的律師在判刑後表示會申請上訴，要求暫緩執行刑罰，惟法官指律師未準備好提出申請，潘即時收押入獄，並需向律政司繳付26.2萬元訟費。

法庭於下午四時許重開，並在潘焯鴻缺席下處理其暫緩執行刑罰的申請。庭上透露，潘已被押至荔枝角收押所。法官聽取陳詞後，批准申請潘以5萬元保釋。

劉馬車涉4日內11宗非禮被捕 摸大髀從後抱腳等 受害最細12歲

曾因風化案罪成入獄的劉駿軒（外號劉馬車），再涉同類型案件。劉馬車涉嫌於過去4日（3月29日至4月1日）在九龍及新界多處非禮，當中包括摸大髀及從後抱女事主大腿。11名受害人由12歲至26歲不等，當中有人認出是劉馬車，報警後由警方拘捕。

宏福苑4.2聽證會重點｜物管認忽略生口風險 揭宏業私函法團主席

大埔宏福苑大火聽證會今日（2日）進入第八場，亦是首輪聽證會最後一場，之後在復活節假期後的下周三（8日）展開第二輪的六場聽證會。宏福苑時任管理公司「置邦興業」工程主任林文欣今日續作供，在周四的聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃接連發問為何7個月期間維修水掣無進展、其間發生何事、為何招標進度慢，林文欣一概回應「唔知道」、「講唔到」。除林文欣外，今日聽證會，置邦興業有限公司物業主任鄭芷盈亦會作證。宏福苑聽證會最新重點，即時更新。

宏福苑4月2日第八場聽證會重點：

．各方律師展示螢幕文件 須全數由委員會處理

．就水缸掛牌、總電掣被關 宏泰消防與置邦證人供詞說法不一

．置邦工程主任出缺期間 多位無電工牌員工頂替

．置邦物管高級經理不出席聽證會

．置邦物業主任鄭芷盈認無留意「生口」風險 信「鴻毅」專業

．光井位置平日不多垃圾 鄭芷盈稱宏業工人非時常清理

．大火前宏泰鍾傑文與置邦鄭芷盈曾論水缸 但基於宏業提供的「有水」舊相

．鄭芷盈當日始知警鐘被關閉

．宏福苑大火第三日 置邦才首次向宏泰消防發SDN

．前保安主任屢上報無果 鄭芷盈稱無接獲反映

．物管無對授權票簽名 無討論委任鴻毅因由

．居民向屋宇署投訴宏業正受署方處分 宏業私函法團主席

特朗普講話｜稱伊朗戰爭接近完成 強調戰事僅耗時32日

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭超過1個月之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）美東時間4月1日晚上9時（本港時間2日上午9時）就伊朗戰事發表全國講話。

蘿蔔快跑癱瘓？ 多人被困求救無門 武漢交警：系統故障無人傷

3月31日晚，百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」（Apollo Go）疑系統癱瘓，湖北武漢市有多輛「蘿蔔快跑」車輛停在路中無法移動，不少乘客在社交平台發文稱被困在行車天橋或主幹道上，並提及客服電話無法接通、專員遲遲未到等問題。

有業內人士分析，「蘿蔔快跑」車輛停滯或因系統安全自檢導致。武漢交警通報稱，所有被困乘客已安全下車，無人受傷，詳細原因還在進一步調查。

旅客川航機艙廁所吸煙 辯稱老煙民「憋着難受」抵尼泊爾即被帶走

3月29日，從四川成都飛往尼泊爾加德滿都的四川航空3U3901航班上，有旅客在洗手間吸煙觸發煙霧警報器。

3月30日，四川航空有關負責人回應稱，涉事旅客吸煙觸發煙霧警報器後，機組人員及時介入制止，飛機落地後，該旅客被當地警方帶走。