太古城有住戶指食水有藍色微粒　水務署：已檢查濾網設施　無異常

太古城去年有住戶指食水出現黑點，水務署其後公布化驗結果，指證實黑點為瀝青，對人體無害，所有水樣本水質均符合香港食水標準。有太古城住戶昨日（8日）表示，食水除有黑色顆粒外，更有藍色微粒。水務署今日（9日）回覆查詢指，昨晚已派員檢查相關公共供水喉管的濾網設施，並沒有發現任何異常情況。



太古城有住戶4月8日表示，家中食水除有黑色瀝青粒，更有「藍色粒粒」。（Kimmie Fung@Facebook）

康怡花園住戶聲稱同樣有藍色微粒

有太古城鄱陽閣住戶周三（8日）在社交媒體表示，家中食水早前只有黑色瀝青粒，現時則多了「藍色粒粒」。根其分享照片，可見在食水過濾網中，有不少黑色及藍色顆粒。有康怡花園住戶留言表示遇到相同情況。

太古城有住戶4月8日表示，家中食水除有黑色瀝青粒，更有「藍色粒粒」。（Kimmie Fung@Facebook）

水務署：管理公司並無接獲任何居民求助或投訴

水務署回覆查詢指，根據記錄，至今未有接獲任何用戶的報告或查詢。署方又指留意到相關的網上帖文，昨晚已派員檢查相關公共供水喉管的濾網設施，並沒有發現任何異常情況。署方亦有向管理公司了解情況，得悉管理公司並無接獲任何居民求助或投訴。

水務署表示，會繼續密切監察相關屋苑的供水情況，如情況需要或接獲求助，將適切地安排進一步檢查及跟進。

太古城鄱陽閣。（羅日昇攝）

太古城鄱陽閣。（羅日昇攝）

太古城去年有住戶指食水出現黑點，水務署當時表示，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔太古城總座數約兩成。水務署又指，為避免同類事件再次發生，除了日常定期檢查屋苑入水口的濾網，進行水管維修工程前後，會再次檢查濾網的狀況，確保濾網狀況保持良好，能夠有效阻隔因水管維修工程而揚起的沉積物。