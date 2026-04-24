第4代指揮系統2022年落成落空 楊恩健：中間遇疫情及黑暴延遲了
撰文：任葆穎 陳萃屏
出版：更新：
大埔宏福苑大火獨立委會今日（24日）舉行第十九場聽證會，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，1996年嘉利大廈火災後的其中一個建議是警方及消防通訊中心應做得更好。消防處處長楊恩健作供指，消防處在2017年因第3代指揮及通訊控制系統達極限已想換第4代系統，並在2022年落成，但中間經歷了疫情及「黑暴」，因而延遲。
96年嘉利大廈火災後已倡改善求助通訊系統 問題今再現
杜淦堃指出，1996年的嘉利大廈火災，經檢討後的其中一個建議，是警方及消防通訊中心應做得更好。他指，當年嘉利大廈火災同樣面對相關問題，20分鐘內，接獲30個999電話，報案系統只有6條線。他指，消防電話線路目前有30條，早前在立法會上，保安局稱將增至100條線。
第3代系統9年前的2017年已達極限
杜淦堃說，消防處在2017年已想換第4代指揮及通訊控制系統，並在2022年落成，當時指出第三代系統已達極限，杜問2022年新系統落空原因，「相信消防唔會覺得多啲資源係壞事」。楊恩健表示，第四代遇上疫情及社會事件，所以延遲了一段時間，當中有24個子系統已進入了測試。
▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼
+2
宏福苑｜消防起火之初曾入宏昌閣助疏散 上了半層濃煙塌棚逼後退消防稱宏福苑現場很多高級人員可發令 毋須架床疊屋待總指揮決定宏福苑聽證會．4.24重點｜生口發泡膠封窗 楊恩健認大火前有權管宏福苑｜揭何偉豪落單過程 曾發呼救未獲辨認 隊員沒為意走散宏福苑居民指應用緊急警示 唯一方法提示逃生 反問如何造成恐慌宏福苑｜可提早疏散居民？消防稱集中遏火勢助撤離 檢討後屬可行揭宏福苑光井起火序 五級火前消防早調派6倍人手 毋須升災難級宏福苑火何不用緊急警示？消防首披露曾考慮 但發警示須時一小時