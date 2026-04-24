第4代指揮系統2022年落成落空　楊恩健：中間遇疫情及黑暴延遲了

大埔宏福苑大火獨立委會今日（24日）舉行第十九場聽證會，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指出，1996年嘉利大廈火災後的其中一個建議是警方及消防通訊中心應做得更好。消防處處長楊恩健作供指，消防處在2017年因第3代指揮及通訊控制系統達極限已想換第4代系統，並在2022年落成，但中間經歷了疫情及「黑暴」，因而延遲。



消防處處長楊恩健今日（24日）在大埔宏福苑大火獨立委員會第十九場聽證會上作供。（黃寶瑩攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

96年嘉利大廈火災後已倡改善求助通訊系統 問題今再現

杜淦堃指出，1996年的嘉利大廈火災，經檢討後的其中一個建議，是警方及消防通訊中心應做得更好。他指，當年嘉利大廈火災同樣面對相關問題，20分鐘內，接獲30個999電話，報案系統只有6條線。他指，消防電話線路目前有30條，早前在立法會上，保安局稱將增至100條線。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

第3代系統9年前的2017年已達極限

杜淦堃說，消防處在2017年已想換第4代指揮及通訊控制系統，並在2022年落成，當時指出第三代系統已達極限，杜問2022年新系統落空原因，「相信消防唔會覺得多啲資源係壞事」。楊恩健表示，第四代遇上疫情及社會事件，所以延遲了一段時間，當中有24個子系統已進入了測試。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

