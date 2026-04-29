餐旅業協會孖酒吧街推「票尾」優惠 五一黃金周Happy hour送飲品
撰文：文維廣
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五一黃金周將至，由港中酒店集團主席、民建聯立法會前議員梁熙出任主席的香港餐旅業協會，與灣仔「酒吧街」商戶合作推出「票尾」優惠，憑演唱會、展覽、體育賽事等任何香港場館舉辦的活動，舉辦前後兩天Happy hour惠顧「酒吧街」指定商戶，即可獲贈指定免費飲品一杯。文化體育及旅遊局局長羅淑佩也對宣傳海報讚好。
餐旅業協會孖酒吧街推「票尾」優惠 五一黃金周Happy hour送飲品
香港餐旅業協會聯同灣仔「酒吧街」的部分商戶，響應政府盛事經濟呼籲鼓勵業界透過活動票尾推廣推出優惠，只要持有香港場館舉辦任何活動的實體或電子門票 ，包括演唱會、展覽、體育賽事等，於活動前後兩天的Happy hour時段惠顧參與商戶的任何食品或飲品，即可獲贈指定免費飲品一杯。
參與商戶會張貼活動官方宣傳海報，以便識別。梁熙表示不論是旅客或是留港消費的市民，都可以在參與活動，相信可延續歡樂，更加盡興。
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