今日新聞8分鐘｜26歲男疑燒屋後墮樓亡｜的士網紅時速160公里飆車

屯門胡屋村豐田老爺車2分鐘陷火海燒剩車框 男子多處燒傷

屯門有車輛起火，一男子燒傷。今日（5月1日）傍晚約6時05分，一輛私家車在胡屋村對開聯泰街空地起火。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，近20分鐘後將火救熄。據了解，46歲姓胡男子臉、身、兩手手臂及雙腿，分別多處一級及二級燒傷，尤以手部傷勢較重，清醒由救護車送往屯門醫院治理。

現場所見，起火車輛嚴重焚毀，僅燒剩車框，座椅亦燒溶。消息指，傷者為附近居民，從事裝修業，經常在上址修理汽車，惟當時修車期間疑有火花點燃油箱內的燃油，他因此被濺中燒傷。聲響亦驚動鄰居，目擊者表示「出緊煙著火，跟住成架燒晒」。傷者兒子透露，父親嗜好「玩車」飄移；據悉，涉事私家車為超過20年歷史的豐田 chaser Mark II ，屬一輛大馬力後驅車。

宏福苑︱葉生哽咽祭亡妻 叮囑不用牽掛：走喇！唔好留喺度喇！

「老婆，我今日返咗嚟喇！走喇！唔好留喺呢到喇！」宏泰閣的葉太，在宏福苑大火期間通知鄰居逃生，救回5命，自己卻錯過逃生而喪命。今日（5月2日）葉先生偕兒子等回家，在救援人員發現妻子遺體的位置獻花，叮囑她不用牽掛家人，到一個安樂的地方。

六合彩金多寶｜屯門投注站百人排隊 市民料花千元買彩票「博吓」

六合彩50周年金多寶今晚（2日）攪珠，如一注獨中，頭獎估計達2.28億元。被稱為最幸運投注站的屯門市廣場投注處，今午2時有逾百人親身到場投注。有市民預計花千元買彩票「博吓」；另有人表示多年來堅持買自己填選的號碼，今日排了半小時才成功買彩票，如中獎希望去旅行，「（不過）呢啲都係發開口夢，買個希望，人就係要有希望！」

何文田皇冠閣火｜單位多個火頭 死者曾與父爭執 消防到場後跳下

何文田界限街122至124號皇冠閣一單位今晚（1日）發生火警，一名男子墮樓身亡。據了解，消防在起火約4分鐘內趕抵現場，死者是在消防到場後，才從單位跳下，隨後昏迷被送往廣華醫院搶救，其後被證實死亡，消防事後在單位內發現助燃劑及3處火頭，相信起火原因有可疑。案件列作縱火及自殺，交由九龍城警區重案組跟進。

消息稱，單位客廳、飯廳及廚房均有火頭，煤氣爐亦開着；客廳及廚房遺有多個空的天拿水樽及一個火酒罐，並尋獲懷酒精助燃劑。26歲葉姓男死者與父母及兄長同住, 今日中午他曾與父親兼單位業主，因使用書房問題爭執，火警發生時只有他獨自在家。

的士「網紅」時速160公里西貢飆到香園圍 僅花半小時涉危駕被捕

五一黃金周今日（1日 ）開始，警方接連針對的士司機違例執法，留意到一名活躍於西貢一帶的新界的士司機「網紅」，經常在網上分享危險駕駛片段，今日派員「放蛇」喬裝旅客在西貢登上其車，沿途運用隱形戰車協助蒐證，最終在西貢郊野公園往香園圍口岸將其截停，全程42公里的路程，涉案司機僅用了不足半小時便到達，時速一度達160公里，最終涉嫌「危險駕駛」被捕。

另外，警方昨日（30日）亦喬裝遊客，票控兩名司機涉「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有展示的士司機證於證件架上」，當中一趟車程由原價港幣200元，提高索價高達540元。

廣州地鐵男子在逼爆車廂瘋狂噴辣椒水 多名乘客極痛苦倒地

4月30日晚間，廣州地鐵3號線一名男子在車廂內向乘客噴曬辣椒水，導致多人出現不適，並引發車廂混亂。《荔枝新聞》報道指，地鐵派出所工作人員證實，這名男子噴的是辣椒水，目前人已被捕，派出所正在調查處理。

有網民爆料，涉事黑衣男子是因為偷拍被發現，才拿出辣椒水噴霧攻擊乘客；但也有網民指，他是因為偷旁邊乘客的東西被發現，然後就掏出辣椒水對着整個車廂的人亂噴。目前，警方未有相關通報。

五一｜夜爬泰山逼爆 酒店大堂地鋪100元/人 蜜雪冰城凌晨坐滿人

五一假期來臨，泰山景區迎來客流高峰。5月1日凌晨，泰山天街附近不少酒店大堂、餐廳為遊客提供休息處，收費60至100元（人民幣，下同）不等，其中一家24小時營業的蜜雪冰城在凌晨2時仍坐滿遊客。

福建平潭遊客追｢藍眼淚｣ 即棄鞋套遍佈沙灘綿延2公里

正值藍眼淚觀賞季，福建平潭海灘吸引了不少遊客到訪。不過就有網民拍片稱，平潭一處海灘上遍佈遊客遺棄的藍色塑膠鞋套。當地文旅部門表示，將目前已經成立聯動機制，會引導遊客文明觀賞，並做好垃圾清理工作。