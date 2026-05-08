懲教員涉捅穿囚友直腸　4名被告表證成立　懲教被告擬下周自辯

西貢壁屋懲教所在2023年12月發生懲教助理用地拖棍捅18歲囚友至直腸穿洞事件，3名囚友涉有份參與及1名懲教助理涉知情不報受審。控方今（8日）在區域法院舉證完畢，法官姚勳智裁定全部被告表證成立，辯方透露案被告郭紹輝擬出庭自辯，其餘被告則不會作供，亦不會傳召證人。案件押後至下周二（12日）續審。



郭涉公職人員行為不當

被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），被控「藉公職作出不當行為」罪。指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，無合理辯解或理由，故意作失當行為，即未能執行作為部門主管的職責、及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓事主。

被告郭紹輝否認公職人員行為失當受審，下周擬出庭作供。(陳蓉攝)

3名囚人涉嚴重傷害他人身體

另外3名被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），案發時均為在囚人士，被控「有意圖而造成身體受嚴重傷害」，控罪指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。

姓趙事主屬郭及譚管理的組別

現年21歲的趙姓事主早前供稱，他案發時在壁屋懲教所還押，組別為B3組，由懲教人員譚力翀及郭紹輝管理。庭上播放案發時的閉路電視，一眾在囚人士群起把爽身粉灑向趙，隨後散開。譚其後走進囚室。趙稱譚用手指指住他並叫他出去，其他囚友包括李梓睿、李宇軒及何力桓亦隨後。

趙稱在樓梯遭譚壓下及被捅肛

趙稱他到樓梯口時，譚下令他除褲，他脫下外褲後，譚箍他的頸部，把他壓下並跪在地上，之後聽到有人稱：「拿棍來。」他感覺左右手被人捉住，其後有硬物在其肛門反覆抽插約30秒。他之後轉身躺下，見地拖棍頂部有血和糞便。他痛得無法站起，被扶回二樓休息。至當晚仍不斷流血，且無法排尿，最後要求送院治理。

譚及何早前已承認傷人等罪名。

案件編號：DCCC1096/2024