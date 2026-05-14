周佩賢前日自殺亡　樂風集團昨被申請清盤　周早前亦已被申請破產

樂風集團創辦人及主席周佩賢於本周二（12日）燒炭身亡，集團的相關公司樂風資本有限公司昨（13日）被一名債權人入稟高等法院，申請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年8月5日聆訊。此外，周佩賢早前被5人申請破產，該案則排期至6日16日聆訊。



呈請人為賈耀東，向樂風有限公司提出清盤呈請，清盤案將於8月5日提訊。

此外，周佩賢早前亦遭數名人士，包括：Tam Po Chun Patrick, Chan Wing Ki Regina, Vong King Hei, Wong Wai Chi Gigi, Lam Man Yi，申請破產，司法機構顯示將於6月16日處理破產呈請的相關事宜。

周佩賢是樂風集團的創辦人及主席。

樂風集團創辦人及主席周佩賢本周二被發現在住所燒炭身亡。（資料圖片）

周以翻新活化工廈起家並晉身成發展商

周佩賢（Carol）畢業於港大土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group），集團憑「輕資產」翻新活化工廈起家，之後則晉身發展商，主攻市區重建項目，涵蓋高端住宅、零售及工商物業，進行大規模的舊區重建。

遇加息及市場寒冬有項目淪銀主盤

樂風集團在2019年起，斥資百億併購尖沙咀漢口道，及佐敦南京街的黃金地段等多個重建項目，又憑旺角洗衣街Elize Park殺入住宅市場，連同大角咀必發道等多個逾十億元的甲級商廈項目。惟好景不常，撞上加息潮與市場寒冬，近日大角咀旗艦項目One Bedford Place淪為銀主盤。

日前在家中燒炭死亡

周早前已被債主申請破產，她在本周二(12日)被發現在何文田太子道西Kadoorie Hill單位燒炭死亡。

案件編號：HCCW356/2026, HCB 1475/2026