屠龍小隊案3被告被充公67.4萬眾籌所得　官指款項屬恐怖分子財產

由激進示威者組成的「屠龍小隊」及另一激進派組織，涉計劃於2019年12月8日，在鬧市放炸彈及向警員開槍，幸而行動被及時制止而沒有發生。律政司日前申請充公案中其中3名被告67.4萬元眾籌款項，獲高等法院法官批准。法官張慧玲今(21日)下判辭解釋，指兩名小隊隊長黃振強及吳智鴻屬《反恐條例》的「恐怖分子」，而曾涉嫌曾助他們眾籌的女被告劉佩凝，則屬「與恐怖分子有聯繫者」，該些款項屬「恐怖分子財產」，因此批准申請。



原告律政司司長，被告為黃振強、吳智鴻和劉佩凝。 律政司是次申請充公三人在案中涉及的67.4萬元眾籌款項。

屠龍小隊隊長黃振強，他曾任控方證人，認罪被判刑13年半。

女被告劉佩凝經審訊後被裁定罪名不成立，但其戶口的逾56萬元須被充公。(黃浩謙攝)

吳智鴻是判刑最重的被告，法官指他是12.8計劃的主腦。

3名被告兩認罪1脫罪

黃振強為「屠龍小隊」隊長，他承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪，他曾出庭指證其涉案隊員，被判囚13年半；吳智鴻是無名激進小隊的隊長，承認「串謀犯對訂明標的之爆炸」及「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」兩罪，被判囚23年10個月。案中唯一女被告劉佩凝，經審訊後被裁定 「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」 罪不成立。

官指吳是12.8計劃的主腦

法官張慧玲在判辭引述律政司的陳詞，指黃涉及「屠龍」的恐怖主義行為，以圖對公眾秩序構成風險。而屬於無名小隊領袖的吳，則是涉案「12.8計劃」的主腦。律政司形容，「12.8計劃」已超越一般示威，而是串謀對警員使用嚴重暴力，以迫使政府回應五大訴求。

劉雖然罪名不成立但積極參與眾籌

此外，劉雖然被裁定罪名不成立，但訊息顯示劉是「屠龍」成員，而且積極參與眾籌，以確保「屠龍」有足夠資金進行恐怖主義行為，和涉案「12.8計劃」。

律政司指黃與劉的戶口交易次數極多

律政司續指，在2019年11月6日至12月9日期間，劉多個戶口的淨存入款項為105萬多元。劉於2019年11月只收取2912元的薪金，至於黃在該段時期未有收取薪金。惟兩人的戶口涉案時轉帳交易次數極多，屬不尋常，律政司認為是眾籌款項。

吳以自己的經濟資源協助恐怖主義行為

至於吳智鴻，律政司指證據顯示吳向黃提供資金，以購買武器和資助在台灣軍訓。此外，警方在吳的住所檢獲大量槍械和彈藥，和在華仁書院檢取10公斤炸藥，可以推論吳以自己的經濟資源，資助和協助恐怖主義行為。

官接納款項是恐怖分子財產

法官認為，案中有壓倒性證據支持律政司的申請，同意律政司所指，認為黃振強和吳智鴻屬《反恐條例》的「恐怖分子」，劉屬條例下的「與恐怖分子有聯繫者」，涉案款項則是「恐怖分子財產」，有意用作資助或協助恐怖主義行為。法官因此批准律政司的申請，頒令充公涉款67.4萬元。

案件編號：HCMP 2021/2025