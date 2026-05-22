今日新聞8分鐘｜腦死漢捐6器官　醫護致敬｜黃百鳴內幕交易罪成

元朗朗屏邨BB彈射擊｜住戶玻璃窗第二次「中彈」 玻璃碎散床上

元朗朗屏邨多個單位，近日懷疑遭人遠距離射BB彈打爛玻璃窗，警方列刑事毀壞案，暫時未有人被捕。其中一戶玻璃窗中彈的男戶主，今日向《香港01》展示玻璃窗損毀的情況，憶述妻子睡醒時床舖滿是玻璃碎和彈珠，相當危險；而且今次已經是第二次遭射擊，決心報警追緝。

中環己連拿利吊臂車疑未拉好手掣 斜路溜前掃8米欄撞幼稚園外牆

今日（22日）上午11時，中環己連拿利近聖保羅堂對開發生驚險事故。一輛吊臂車突然沿斜路俯衝溜前，最終撞毀8米爛杆及撞落幼稚園的外牆始停下，幸事件中無人受傷。

油麻地文苑樓火警1死4傷 大廈外牆有棚架棚網 單位內發現焦屍

昨晚（21日）近11時，佐敦文苑街2至24號文苑樓高層劏房單位發生致命火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。

黃百鳴涉內幕交易案 賣盤前開支票慫恿胞妹「掃貨」 罪名成立

電影公司主席兼藝人黃百鳴（原名黃栢鳴），涉在「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹掃貨的內幕交易，案件今（22日）於東區裁判法院裁決。裁判官高偉雄指，黃作為多間上市公司的主席，必定謹慎處理有關事宜，理應不會在通訊中向人表示，可在某價位購入其公司的股票，斥其解釋「既荒謬，又牽強」，完全不能令人信服，拒納其證供，裁定黃柏鳴就指使或促使他人作內幕交易罪罪成，案押後至6月9日判刑。

4旬男中風後腦幹死亡捐6器官遺愛人間 聯合醫院首辦告別禮致敬

不少人選擇在離世後捐贈器官，以另一種方式延續生命。40歲的阿龍（化名），先前因急性中風導致腦幹死亡，其太太念及他生前熱心助人，決定捐出他的多個器官，遺愛人間。聯合醫院本周三（20日）首度在院内舉辦「聯合 ．向生命致敬」 告別儀式，一眾醫護列隊向阿龍（化名）致敬。

馬英九傳健康亮紅燈 家屬深夜發聲：盼真正退休安享餘年

馬英九近日傳出健康亮紅燈，其家屬5月21日晚同步發布聲明。馬英九妻子周美青表示，考量馬英九日後的醫療需求與照護規劃，已與馬家親屬達成共識，正式委請馬英九大姊馬以南擔任主要執行者，必要時將代表馬家對外說明。

深圳暴雨深中通道水浸 有人被困一小時：似在海底隧道游泳

據深圳氣象局消息，受偏南暖濕氣流影響，20日傍晚至21日白天，深圳先後出現兩輪強雷雨過程，累計雨量達暴雨到大暴雨局地特大暴雨，最大累計雨量348.6毫米（寶安區西鄉街道西亞島站）。

英國一家電台「擺大烏龍」 突播《天佑國王》宣布查理斯三世死訊

英國一家名為「Radio Caroline」的廣播電台5月20日發生一宗嚴重錯誤的烏龍事件，竟在節目中途突然中斷正常廣播，並向全國聽眾宣布英王查理斯三世（King Charles III）死訊，隨後更播放英國國歌《天佑國王》，令不少聽眾信以為真。該電台事後發表聲明，就事件作緊急致歉，辯稱因主控室發生「電腦錯誤」，才意外觸發預設的王室駕崩緊急程序。