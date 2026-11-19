瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺（HCCC148/2024），5男2女陪審團今（19日）在高等法院退庭商議約5小時後，一致裁定勞謀殺罪成，被告聞判表現平靜。案件押後至明日判刑，以待被告撰寫求情書。



辯方強調被告有悔意

辯方指，唯一的求情理由是被告沒有案底。法官郭啟安問，被告是否沒有悔意。辯方指，被告在自辯時已表示感後悔「殺死了心愛的女人」。官認為，那只是被告為自己開脫的借口，亦已被陪審團拒納。辯方最終強調，被告已有悔意。

被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢（23歲)。

被告勞浚銘被控在尖沙咀一酒店內謀殺女瑜伽導師周慧賢。(梁鵬威攝)

周慧賢是一名瑜伽女導師。(網上圖片)

周赴美進修前曾收名牌袋照片

控方案情指，周原定前赴美國參加瑜伽課程，並計劃在6月29日凌晨登機。她在29日的日間，仍有與朋友見面。其中一名當日中午與周食飯的劉姓朋友稱，二人午飯時留意到周以telegram與一名叫「Alex Lo」的人對話，對方曾發送名牌Delvaux啡色手袋的照片予周，似乎是在店內拍攝的。周亦向她指「Alex Lo」會送她一個袋子和一條絲巾。她亦留意到，對方有向周發送hermès頸巾的圖片。同日晚上7時多，她已無法再聯絡周。

未如期登機 被告稱不知周下落

周最終未有如計劃到機場登機，周母至6月30日下午發現周失蹤報警。警方就此展開調查，亦曾前往被告家中搜索，他當時稱不知道周的下落。

大廈閉路電視拍到周慧賢與被告勞浚銘曾一同離開。(資料圖片)

被告案發前一天租酒店及買刀

事實上，被告早在同月28日，即案發前一天下午3時，已在涉案發酒店登記入住，並支付了2千元的費用。翌日凌晨12時左右，他曾前往周的住所，二人並一同離開。29日早上10時多，被告致電酒店前台，稱要延期一天退房，他之後到廟街陳枝記刀莊，買了一把34厘米長的瑞士刀。

周身中42刀 曾從後遭人襲擊

法醫英浩雲指，周全身共中逾42刀，傷痕遍佈面部、頸部、軀幹以及上下肢。主要集中在身體左側和背部。驗屍報告指，其死因為頭、胸、腹部被銳器刺傷導致大量出血。從死者身體的傷勢分佈可見，她身上有一處的傷口是從後受襲，且由下而上從背部割傷造成，其他則集中於左邊身軀，腹部的傷勢相對較少，以此推斷當時死者姿勢如胎兒般捲曲，處於被動防禦狀態。

警員在酒店檢取到一把34厘米長的刀。(資料圖）

化驗師相信周在浴室外遇襲 之後被拖入浴缸

政府化驗所化驗師楊思萌，亦根據房內的血跡分布，推論周在酒店房浴室外的衣櫃遇襲，之後再被拖入浴缸。他指在現場取得的13個血液樣本，推斷事件在兩個衣櫃之間發生，當時衣櫃門完全打開。周當時身上大量流血，曾靠在左邊衣櫃上，血液因此沾到衣櫃門的內側，然後她倒在地氈上，滿身鮮血地被拖行到浴缸。現場亦找到鞋印，與被告一對Gucci的球鞋吻合。

被告自首被捕 稱遭周挑釁失控殺人

被告事後在律師陪同下到警署自首，並交出酒店房的匙卡。他自辯時稱與周一起時花費多，令他陷入財困，當日原想在酒店自殺，並想死前見周最後一面，但指周出言挑釁，指她兩度懷孕的孩子都不是他的，令他當場失控殺人。

控方案情

被告自辯

控方盤問被告