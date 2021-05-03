【校園天地】「感」做「恩」有你全校獎勵計劃

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-05-03 09:30

「學會小小的，都感激，亦算得樂趣；願以後盛和衰，亦容許，我陪著你面對。」這數句耳熟能詳的歌詞，是流行曲《明日恩典》其中一段滿載感恩和正能量的歌詞，也正正是勵志會梁李秀娛紀念小學在疫情期間，推行「感」做「恩」有你全校獎勵計劃的目的。

余忠權校長。(勵志會梁李秀娛紀念小學圖片)

以「感恩、欣賞」為主題推行正向教育

余校長：「近年因受疫情影響，同學經歷了停課及短暫回校復課，因此學校於本年度以「感恩、欣賞」為主題，於2021年1月及2月暫停面授在家學習期間，推行「感」做「恩」有你全校奬勵計劃，希望讓同學於在家學習期間，透過定期進行主題活動，學懂對身邊的人和事心存感恩，能互相欣賞及幫助，也能在家繼續維持健康的生活規律。」

為什麼要推行這計劃呢？余校長表示有研究指出人在生命裡有兩個基本需要—「愛」和「被愛」，如果這兩個需要混亂了，就會出現精神病。愛和被愛會讓人有歸屬於某人的感受。人要有這種安全感才會有自信心，繼而建立自我形象、面對人生。然而現今孩子們只有被愛，卻沒有深思如何去愛，一方面很容易覺得被愛是理所當然，沒有存感恩的心，另一方面往往忽略身邊人的需要和感受，因此在成長發展上並不完滿。而學校有很多空間幫助孩子塑造「感恩、欣賞」的品格，特別是今年學校善用疫情在家上課的時間，鼓勵學生與家人一同學習，學習去愛及感受愛，從而學會時常感恩及欣賞他人。

是次獎勵計劃為期2個月，共分4個主題進行，同學按每個主題活動，於學校網上學習平台上載相關相片。

主題一 --- 感恩四格漫畫設計、快樂一刻圖畫相片

主題二 ---做運動、做家務

主題三 ---學到新興趣或新技能

主題四 ---自律感恩紀錄表

班主任與同學一同欣賞上載的相片及分享同學之留言，以鼓勵同學參與及欣賞，同學上載各項主題之相片或影片，會獲頒發獎狀（非凡大奬 、卓越獎、傑出獎）及小禮物作嘉許，以肯定同學表現，增強他們的自信心。在最後階段把全校成果製作影片與全校同學分享這次「感恩、欣賞」的成果。

劉智傑主任。(勵志會梁李秀娛紀念小學圖片)

負責推行計劃的訓育主任劉智傑主任表示，是次「感」做「恩」有你獎勵計劃，是一個創新計劃，訓輔組老師團隊用了一個多月時間來籌備，特別於主題四中，設計了一個自律感恩紀錄表，要求同學在家期間，盡力完成每天特定任務，包括懂得對家人表達感恩及維持健康的生活規律，並請家長協助檢視。另外，劉主任亦補充，儘管在暫停面授課期間，同學未能回校互相見面，但學校也希望善用網絡科技，透過班主任以視像形式的鼓勵及分享，令同學能彼此了解各自在家期間的生活，繼續維繫同學之間、師生之間的情誼。

家校合作，成果豐碩

計劃推行2個月，大部分同學均有參與，全校參與率超過七成，所收到的作品亦超過二千份，成效顯著。另外兩位負責計劃的甘家嵐老師和李俊求老師均表示，同學們非常積極地展示感恩漫畫、做運動、做家務及所學到新興趣之相片，特別是低年級同學。

在獎勵計劃中，更感恩的是很多家長非常支持活動，親身與孩子一同參與。他們陪伴同學一起做運動、做家務、繪畫感恩漫畫，更為同學紀錄活動過程。

這足以證明學校的感恩、欣賞文化在潛移默化之下，學生除了能建立健康生活規律，還懂得欣賞自己及向身邊的人表達感恩，在疫情中亦能增進親子關係。

計劃總結

總括而言，同學非常積極參與「感」做「恩」有你獎勵計劃，他們於在家學習期間，能主動做家務及養成每天做運動、閱讀的習慣。另外，同學在感恩四格漫畫創作及撰寫感恩説話中，也表達了對家人、同學、老師的感謝，感謝他們一直以來的支持及鼓勵。當中更有同學感謝醫護人員，在疫情期間默默為病人付出，治療及悉心照顧病人。

學校期望透過此獎勵計劃，使同學日後能繼續持著感恩行善之心，主動幫助別人，將感恩的種子散播，讓家庭、校園及社會更和諧，真正達到「感恩滿載、璀璨未來」。

（內容由勵志會梁李秀娛紀念小學提供）

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