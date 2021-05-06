【校園天地】非常校園共學共生計劃　疫情下用行動實踐共融精神

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-05-06 09:00

學校每年都會為學生的德育、全人發展進行不同類型的主題學習，圍繞關愛及共融為題的學習比比皆是。對學生來說，最能讓他們了解的莫過於親身經歷。有見及此，華富邨寶血小學與阿圓全人教育在2021年4月27及28日為學生來一次不一樣的校園共學共生體驗，讓學生透過兩天的體驗、經歷、反思、回饋及實踐，以自身的感受去學習如何將共融理念，確切地推己及人，串連至實際生活。

鄒校長與小一生齊鋪設引路徑。(華富邨寶血小學圖片)

同學們在第一天首先參與了「全黑國度」體驗，他們在視力受限制的情況下進行一系列體驗活動，包括：繪畫、觸感探索、靠聽覺去想像及模仿活動等等。一系列活動過後，同學們嘗試在缺乏視覺下體驗行走，並學習如何以領路法帶領視障人士安全地到達目的地。體驗活動後，同學們都分享缺乏視覺的感受，嘗試反思視障人士在生活上或會遇到的實況及困難，並由活動中的視障及動障導師向同學講解社會上不同的無障礙設施如何協助不同能力人士融入社會。有同學表示：「下一次在街上遇到視障人士時，我懂得怎樣幫助他們了！」

學生模疑幫助帶領視障朋友過馬路。(華富邨寶血小學圖片)

同學們最後更嘗試在校園內的課室及樓梯位置鋪設為視障人士而設的引路徑及警示磚，他們依照導師的指示，自行量度正確鋪設位置並進行鋪設的工作。同學們分工合作，在校園不同位置鋪設無障礙的引路徑。引路徑將成了同學們關愛他人的標記，提醒大家關心身邊有需要的人。

第二天，同學們參與了「無聲世界」體驗，在缺乏聽覺的情況下進行不同的溝通、表達的活動，同學們都表示當失去說話表達能力後，一些很簡單的意思或指令都難於表達，深深感受到聽障人士在日常生活的困難。沒學過唇語的同學說：「原來只看口型，是無法理解對方在說甚麼。」聽覺人士的努力真的值得同學們學習，他們需要以不同的形式表達自己。

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由於在疫情下無法進行機構探訪活動，機構在第二天的實踐活動中讓同學們學習以手語唱出學校創作的主題學習歌曲 —〈分享愛〉，並拍成短片向聽障人士表達同學們的一份心意及支持。同學們都投入地學習，過程相當認真。有同學說：「我覺得學習手語是一件很有意義的事情，因為可以和聽障人士溝通，了解他們的需要。」

是次計劃聯同阿圓全人教育攜手合作，打破傳統的單向教授方式，以共學共生的方式讓導師及學生們透過互相學習以及共同實踐的方式得到更深層次的領略。計劃最大特色是整個設計及執行都由視障及聽障人士參與，他們以身體力行的方式實踐以生命感染生命的精神。雖然受疫情影響，但學校卻能透過有意義的主題活動—「在校園內親手築建視障人士引路徑」以及「製作手語歌短片」，讓同學以行動實踐「愛」，象徵著校園的每一位老師及同學都以關愛的心，歡迎所有不同能力人士進入，在校園內締造同存共生的生活。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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