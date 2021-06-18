電子消費券．最新｜消息︰八達通或分3期派發　可搭公共交通工具

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-18 13:20

本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。隨著派發的日子漸近，現時準備工作已進入最後階段。早前消息指，最快7月4日起接受市民登記。財政司司長陳茂波今日（18日）下午3時將召開記者會，相信公布登記手續及發放安排。 電子消費券詳情將於今日下午3時公布。

▼八達通正向商戶推廣使用八達通機，以配合消費券發放▼

消費券｜消息︰八達通因技術問題或分3期派發 可搭公共交通工具

【13:15】本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，政府為刺激本地經濟，於今年初宣布派發電子消費券。隨著派發的日子漸近，現時準備工作已進入最後階段。有消息指，或因八達通技術所限，無法選擇性扣減消費券，相信可用於交通工具上的機會頗高。



消息又指，早前有指消費券分兩期派發，即每期2,500元，屆時市民領取交通貼貼金額後，將會超出八達通的儲值上限的3,000元，因此估計八達通派發方式將與另外3間電子營辦商不同，或改成3期派發。

【11:30】政府早前宣布，共4間電子支付營辦商獲選負責派發，包括支付寶香港(AlipayHK)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong。當時消息指，消費券將分為5期發放，即連續5個月派發1,000元，惟政府後來收回說法，指確實的期數將於稍後公布。

相關閱讀︰消費券優惠大全 八達通吸客用App狂送錢 WeChat推呼朋引伴獎賞

當時亦有消息人士表示，政府將設立網上登記系統，若市民已於去年使用網上登記派發現金，則可減少填寫個人資料的步驟，只須選取電子支付營運商，以領取消費券，但確定後不能更換。電子支付營運商將以各自的方法，例如SMS一次性密碼、登記帳戶等方式，以確認市民的身份。

▼消費券點用？ 按圖即看$5000電子消費券懶人包▼