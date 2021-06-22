新冠肺炎．最新｜有望17日無源頭不明個案　港澳商通關安排

撰文： 鍾妍 王潔恩 李恩慈 梁煥敏 胡家欣 黃金棋 黃詠榆 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-22 07:00

本港新冠肺炎疫情近日趨向緩和，衞生署衞生防護中心公布昨日（21日）新增3宗個案，均是輸入個案，即本港已連續14日沒有本地個案，連續16日沒有源頭不明個案，今日（22日）踏入第17日。

港府昨日亦宣布進一步放寬社交距離措施。餐飲食肆會維持現有A、B、C、D類食肆安排，但C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，更可回復「全滿」狀態，每枱可坐12人。由於本港「清零」達14日，港澳展開商討通關安排。

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強制檢測｜拔萃男書院附小等6校上榜 天水圍染疫家庭曾到3處覆檢

【00:01】本港新冠肺炎疫情持續，政府昨日（21日）晚上公布強制檢測公告，有6間學校爆發上呼吸道感染，或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠毒病相似，本月8日至21日期間的學生、老師及職員，須於本周三（23日）或之前接受強制檢測，當中包括荔枝角天主教小學一年級、拔萃男書院附屬小學六年級等。



確診並帶變種病毒的天水圍三母女，其中母親及幼女曾到的三個地方，列入覆檢名單：長沙灣麗閣邨學友社學生輔導中心、長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場及天盛街市。

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▼6月21日，港府宣布進一步放寬社交距離措施▼

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