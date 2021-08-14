中學生比賽設計港隊奧運進場服　蔡繼有女生以融合新舊香港奪冠

第三屆全港中學生時裝設計比賽昨日（13日）舉行，共有68間中學的學生參加，多達400份參賽作品。冠軍由保良局蔡繼有學校的學生余臻兒獲得，她的作品設計靈感來自香港區花洋紫荊，國際都市和懷舊香港相結合，服裝造型簡潔線條流暢，顏色方面以香港舊海報和茶餐廳中常見的酒紅色和孔雀綠，突顯出港空的炫麗奪目，獲得評判讚賞。



冠軍由保良局蔡繼有學校的余臻兒同學（左二）獲得。（黃慧珊攝）

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是屆比賽得到製衣業訓練局支持，擔任專業服裝製作團隊，獲獎隊伍當中有十隊更能與製作團隊一同製作成品，並於昨日以服裝秀形式展出，成就設計夢想。冠軍可獲得獎學金5,000元、亞軍及季軍各得3,000元及2,000元，大會還設有優異獎、網上最喜愛大獎等，今屆有約40位學生得獎。

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亞軍及季軍作品都有納獅子山元素

亞軍由萬鈞伯裘書院的學生雲迪生獲得，他的設計是以運動服作為元素的白色衛衣布料，作西裝外套剪裁，再以拼貼的方式在上下身加入紅色粗條，扣上中國、香港、奧運的襟章和以獅子山的圖案作為外型，表達香港與中國的連繫。

雲迪生指在參賽過程中學習到好多，對獲獎深感開心。他指中遇到最大的困難是如何就主題發揮創意。「當初諗香港特色都係魚蛋、燒賣，但系好難將佢擺係件衫上面」，最後決定用獅子山為設計中心。

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季軍則由藍田聖保祿中學學生的蔡佩佩、周志瑩、陳可欣獲得。她們的設計作品上身以白色為主，配上綠色的獅子山、藍色的洋紫荊，道出香港景色，特別採用奧運五環以表達社會融洽；下身用上全黑色布料配上中華龍，以示和合騰飛的精神意義。

獲得突出表現大獎的天主教崇德英文書院學生劉易宙指，得獎對他以其意義極大。（黃慧珊攝）

獲得突出表現大獎的天主教崇德英文書院學生劉易宙指，得獎對他以其意義極大，回想起當初親手續針縫上，覺得「辛苦都係有回報」。今次是他第一次參加時裝設計大賽，是一次難得的經驗，他說除了學懂如何製作外，更明白到設計師最需要的是耐心。他希望將來就讀相關科目，繼續往成為時裝設計師發展。

商務及經濟發展局副局長陳百里出席典禮致辭，中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄擔任頒獎嘉賓。