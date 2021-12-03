港鐵App貼甩門致歉文向用戶發一千積分　換10元優惠券卻要三千分

港鐵周四（2日）下午繁忙時間發生「飛甩車門」事故，往返港島交通大癱瘓，灣仔站至太古站服務一度暫停近3小時，波及大量收工打工仔。

港鐵今日手機應用程式MTR Mobile公布，向所有12月2日，即事發時已成登記的用戶存入1,000積分作為「小小心意」。根據現時港鐵的積分獎賞系統，用戶要換領10元車票優惠已需3,000積分，

以現時港鐵以 3,000 分可換領10元車費折扣優惠計算，換領港鐵免費本地單程車程更需6,000分。港鐵「心意」不足市民乘六份之一程車。通告亦列明，未在昨日或之前P登記的用戶，將不能受惠。



港鐵在MTR Mobile發文表示，對於昨天於港島綫發生列車事故影響大家出行「深表歉意」。為感謝用戶體諒，會向所有已登記用戶存入1,000積分作為「小小心意」，而積分會於今日存入帳戶。

合資格用戶於今日下午陸續收到該1000積分「心意」，積分紀錄亦寫上「感謝你的體諒」字句。不過要獲得港鐵的「小小心意」亦有條件，港鐵表明只限昨日或以前，已成為該應用程式登記用戶的乘客才可受惠。

根據MTR Mobile應用程式儲分優惠計劃，乘客須預先提供個人資料和連結八達通卡，系統會為用戶自動儲分。乘搭港鐵每花1元可得5分，於港鐵車站商店或商場消費，每消費1元可獲1分。積分可換領禮品，或換乘車、購物優惠。如要換領一程免費本地車程，就需6,000分，今次送贈的「心意」遠不足換領免費車程優惠。惟每次儲分時間只為期約半年。

12月2日，港鐵港島綫列車發生甩門事故



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陳恒鑌︰補償要實際 實際要破費

民建聯陳恒鑌指，以往港鐵發生事故後亦會為受影響的市民提供車費回贈作補償，今次單以送積分予會員的做法不實際，遠遠不能夠補償市民的損失。他直言「補償要實際，實際要破費」，加上積分「剩係益會員」，有欠誠意，故促港鐵以更實際方法補償受影響市民。

陳恒鑌是立法會地方選區新界西南候選人之一，同區有工聯會陳穎欣，以及獨立民主派劉卓裕。