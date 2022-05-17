未來5年料流失三成物理治療師 學會促政府正視問題改善待遇
香港物理治療學會今日（17日）舉行記者會，預計本港未來5年，將會流失二至三成的物理治療師，當中超過五成具有10年經驗，超過六成計劃退休或提前退休，近三成打算移居海外。
學會要求政府調高物理治療師的起薪點，與其他須具備學士學位資歷的專業資格睇齊，公立醫院方面放寬晉升年資及改善待遇，並容許非政府機構可延長物理治療師的退休年齡。
香港物理治療學會指出，根據食衞局數字，本港2040年將欠缺500名物理治療師，而根據非官方數據，物理治療師在公立醫院的流失率創新高超過10%，成為專職醫療部門之冠。
香港物理治療學會於去年10月至今年4月，透過會員問卷調查，訪問607名在港物理治療師，有26%受訪者預計5年內離開行業，當中公立醫院佔兩成半，超過五成具10年或以上經驗；非政府組織佔兩成，有六成超過10年經驗；私營機構佔三成，其中57%有10年經驗。受訪者有62%計劃退休或提前退休，27%打算移居海外，4%報稱照顧家人，有3%會轉行。
學會會長彭耀宗指出，新入職物理治療師的起薪點於醫管局及社署的薪級表計算，仍維持在高級文憑資歷水平，而事實上，物理治療師教育水平已提升至學士學位超過27年，但起薪點只有30,235元，低於註冊護士的31,750元、言語治療師及營養科主任的33,350元，促請政府調高起薪點至學士學位。
學會副會長曾志聰指出，疫情期間醫院人手緊張，病人眾多，平均1小時見4至6名病人，「係唔work，壓力大」，不少在醫管局工作的新畢業生，在做滿三年後不再續約，轉去私營市場，「起薪點仲停留廿幾三十年前，唔係錢問題，係專業承認」。
曾志聰又指，現時在公立醫院由二級晉升一級治療師需時5年，比私營及非政府組織慢，要希政府工作經驗降至3年，醫管局亦需要向治療師提供額外津貼，檢視與病人比例，及改善擠追的工作環境。
學會執委黃源宏指出，調查顯示，非政府機構考慮離職的同事，有近七成具10年年資，當中不少是優秀同事，惟近年政府發展社區康復同時，並沒有增加人手，「塘水滾塘魚」，盼可吸引更多新血，相信香港工作待遇提升，可以挽留人才，他又建議，可效法醫管局延長退休年齡，讓60歲物理治療師繼續以同等髭良級服務。
曾在非政府機構工作的物理治療師黃冠峰表示，不少剛畢業的學生因有專業資格，都會選擇移民，令部份機構人手緊拙，個別較小規模的機構，物理治療師要「一腳踢」，兼負行政及前線工作，希望政府可以提高非政府機構的資助。