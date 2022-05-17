未來5年料流失三成物理治療師　學會促政府正視問題改善待遇

香港物理治療學會今日（17日）舉行記者會，預計本港未來5年，將會流失二至三成的物理治療師，當中超過五成具有10年經驗，超過六成計劃退休或提前退休，近三成打算移居海外。



學會要求政府調高物理治療師的起薪點，與其他須具備學士學位資歷的專業資格睇齊，公立醫院方面放寬晉升年資及改善待遇，並容許非政府機構可延長物理治療師的退休年齡。



香港物理治療學會指出，根據食衞局數字，本港2040年將欠缺500名物理治療師，而根據非官方數據，物理治療師在公立醫院的流失率創新高超過10%，成為專職醫療部門之冠。

香港物理治療學會要求政府調高物理治療師的起薪點，與其他須具備學士學位資歷的專業資格睇齊，以挽留人才。（孔繁栩攝）

香港物理治療學會於去年10月至今年4月，透過會員問卷調查，訪問607名在港物理治療師，有26%受訪者預計5年內離開行業，當中公立醫院佔兩成半，超過五成具10年或以上經驗；非政府組織佔兩成，有六成超過10年經驗；私營機構佔三成，其中57%有10年經驗。受訪者有62%計劃退休或提前退休，27%打算移居海外，4%報稱照顧家人，有3%會轉行。

香港物理治療學會會長彭耀宗指出，物理治療師教育水平已提升至學士學位超過27年，但起薪點只有30,235元，低於註冊護士的31,750元。（孔繁栩攝）

學會會長彭耀宗指出，新入職物理治療師的起薪點於醫管局及社署的薪級表計算，仍維持在高級文憑資歷水平，而事實上，物理治療師教育水平已提升至學士學位超過27年，但起薪點只有30,235元，低於註冊護士的31,750元、言語治療師及營養科主任的33,350元，促請政府調高起薪點至學士學位。

香港物理治療學會副會長曾志聰建議醫管局將晉升工作經驗由五年下調至三年。（孔繁栩攝）

學會副會長曾志聰指出，疫情期間醫院人手緊張，病人眾多，平均1小時見4至6名病人，「係唔work，壓力大」，不少在醫管局工作的新畢業生，在做滿三年後不再續約，轉去私營市場，「起薪點仲停留廿幾三十年前，唔係錢問題，係專業承認」。

曾志聰又指，現時在公立醫院由二級晉升一級治療師需時5年，比私營及非政府組織慢，要希政府工作經驗降至3年，醫管局亦需要向治療師提供額外津貼，檢視與病人比例，及改善擠追的工作環境。

學會執委黃源宏指出，調查顯示，非政府機構考慮離職的同事，有近七成具10年年資，當中不少是優秀同事，惟近年政府發展社區康復同時，並沒有增加人手，「塘水滾塘魚」，盼可吸引更多新血，相信香港工作待遇提升，可以挽留人才，他又建議，可效法醫管局延長退休年齡，讓60歲物理治療師繼續以同等髭良級服務。

曾在非政府機構工作的物理治療師黃冠峰表示，個別較小規模的機構，物理治療師要「一腳踢」，兼負行政及前線工作。（孔繁栩攝）

曾在非政府機構工作的物理治療師黃冠峰表示，不少剛畢業的學生因有專業資格，都會選擇移民，令部份機構人手緊拙，個別較小規模的機構，物理治療師要「一腳踢」，兼負行政及前線工作，希望政府可以提高非政府機構的資助。