疫情．最新︱連續多日確診數破千　澳門再做全民檢測提早放暑假

本港新冠病毒疫情連續第8日破千宗，周三（22日）新增1447宗確診，包括124宗輸入個案，死亡個案增加一宗。學校呈報190宗，基督教宣道會宣基小學（坪石）4D班有三名學生確診，該班別要停面授課一周。



澳門政府宣布，全澳周四（23日）早上9時起至周五（24日）開展新一輪全民核酸檢測，希望周六（25日）早上9時有全部結果。另外，澳門教青局宣布，鑒於臨近學期結束，非高等學校將提前結束學年。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給約兩人。（港大醫學院圖片）

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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【08:47】屯門美樂花園第十座今早完成圍封強檢，其間約530人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

【07:00】【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】政府將於8月初派發第二階段消費券，明日（23日）開放合資格市民轉會或新登記，為期一個月。今次消費券將新增兩間營辦商，即PayMe及BoC Pay，同時，是次登記亦包括新符合資格及轉會人士；並新加入領取條件，例如已移民者及「有意圖永久離港者」不獲派發消費券，因此今輪消費券較過往複雜。

《香港01》為讀者整理轉會及不轉會的注意事項，並列出8個臨時服務中心的地址，以及八達通的常見問題，包括實體八達通卡已遺失、失效及退回的解決方法、轉用樂悠卡領券等。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

