疫情．最新｜連續兩日確診個案逾4800宗　22個月大染疫女嬰仍危殆

香港新冠肺炎疫情連日在逼近每日5000宗個案徘徊，若今日（30日）單日確診數字再逾4000宗，將是連續第10日單日破4000，本港昨日（29日）新增4884宗確診，包括188宗輸入，多5名病人死亡。至於情況危殆的22個月大確診女嬰，目前仍在東區醫院留醫，當局指女嬰疑併發腦病變，需用呼吸機及強心藥物。



因應疫情持續，醫管局宣布放寬處方新冠口服藥條件，任何60歲以下屬高風險或長期病患者，包括肥胖及高血壓人士，只須5日內帶有病徵，不論是否已接種疫苗，亦可獲處方藥物。病人可在7間指定診所／私家醫生，或經HA GO手機應用程式，在遙距視像診症後，由當局派專人送藥上門。



昨日疫情總覽：

▼7月29日部份確診大廈▼



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▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月29日 部份污水陽性大廈▼



▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月19日起強制檢測公告▼

