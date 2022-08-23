疫情・最新｜五日確診逾6000宗屢創新高　醫管局將需再調動病床

本港疫情持續反彈，昨日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫，連同237宗輸入個案，總共增加6,617宗，再創反彈後單日新高，連續五日增逾6,000宗。院舍爆發規模擴大，由此前每周20多宗，增至最新的58宗，衞生防護中心表明感到憂慮，呼籲有徵狀院舍員工切勿上班。

至昨有2,100名病人在醫院管理局醫院留院接受治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，局方昨晚啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方指若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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【04:10】政府全力提升嬰幼兒接種新冠疫苗，政府僱員由本周一（22日）起陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冦病毒疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」，教育局同日向所有學校發出通告，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日（23日）起同樣可享「幼童陪針假」，並具追溯力，在此日之前獲批准放取無薪假期陪年幼子女打針的教職員可補回假期，有效期至今年12月31日。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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