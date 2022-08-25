疫情・最新｜確診數突破7000宗水平　張竹君預告政府或收緊措施

本港疫情大反彈，單日確診破七千宗，昨（24日）新增7884宗確診，本地個案激增至7677宗，累計2183名確診病人留醫，另再多14人死亡。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以目前升勢而言，單日逾萬宗非不可能，強調政府雖不希望但不排除收緊社交距離措施，另一邊廂，隨疫情增溫，政府收緊條件，致多項體育賽事煞停，包括原訂星期日舉行的「香港十公里錦標賽2022」。



此外，港府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.4389，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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