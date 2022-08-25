疫情・最新｜確診數突破7000宗水平 張竹君預告政府或收緊措施
撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬 劉夢婷
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本港疫情大反彈，單日確診破七千宗，昨（24日）新增7884宗確診，本地個案激增至7677宗，累計2183名確診病人留醫，另再多14人死亡。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以目前升勢而言，單日逾萬宗非不可能，強調政府雖不希望但不排除收緊社交距離措施，另一邊廂，隨疫情增溫，政府收緊條件，致多項體育賽事煞停，包括原訂星期日舉行的「香港十公里錦標賽2022」。
此外，港府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。
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