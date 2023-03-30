啟德稅務中心投入運作　陳茂波：座落在第二個核心商業區別具意義

稅務局今日（30日）舉行啟德稅務中心開幕典禮，標誌該新辦公大樓正式投入運作。財政司司長陳茂波致辭說，九龍東是本港第二個核心商業區，稅務中心座落在啟德發展區，實在別具意義。



稅務局位於啟德的稅務中心正式投入運作。（政府新聞處圖片)

稅務中心位於協調道5號，為稅務局專用新辦公大樓，毗鄰工業貿易大樓及港鐵啟德站，佔地面積約9,832平方米、樓高17層。稅務中心在設計及興建過程中，重視綠色元素，包括建材選用、能源使用、用水、綠化和室內外環境質素等，多方面提升建築物的環保效能。

稅務局表示，大部份科別和組別的辦事處已遷往新大樓，餘下的電腦支援組（會計）、遺產稅署、退稅組及儲稅券組仍然在灣仔稅務大樓辦公，預計於5月遷往新址。

陳茂波以視像致辭時說，稅務局成立超過七十五年，隨着業務日益豐富和多元化，稅務局經歷多次搬遷，由小小的辦公室擴展至現今擁有自己專屬的大樓，這不但印證了香港經濟的發展與增長，亦標誌着稅務局人員多年來的努力及成績。他指稅務局的工作與香港的經濟及工商業發展息息相關，九龍東是本港第二個核心商業區，稅務中心座落於此，實在別具意義。

署理稅務局局長梁建華表示，新獨立辦公大樓啟用標誌着香港稅務發展的一個重要里程碑。財經事務及庫務局局長許正宇及常任秘書長（庫務）朱曼鈴、建築署署長謝昌和出席今日的開幕典禮。