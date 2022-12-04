疫情．最新｜多16名病人離世　再增9487宗確診　輸入個案佔657宗

疫情續高位徘徊，衞生防護中心公布今日（4日）新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地感染個案及657宗檢測陽性輸入個案，另外再多16名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,806宗。



今日疫情概要：



-單日增9,487宗宗確診，比昨日少6.2%

-輸入個案657宗，佔整體個案比率回升至6.9%

-新增16名患者死亡

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【12:40】醫管局宣布，九龍東醫院聯網總監楊諦岡快測呈陽性確診，按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，楊諦岡醫生工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。他最近沒有外遊紀錄。最近一次上班日期為星期五（12月2日）。

九龍東醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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