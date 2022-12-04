疫情．最新｜多16名病人離世 再增9487宗確診 輸入個案佔657宗
撰文：孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 陳淑霞 歐陽德浩 陳葆琳 洪芷菁
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疫情續高位徘徊，衞生防護中心公布今日（4日）新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地感染個案及657宗檢測陽性輸入個案，另外再多16名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,806宗。
今日疫情概要：
-單日增9,487宗宗確診，比昨日少6.2%
-輸入個案657宗，佔整體個案比率回升至6.9%
-新增16名患者死亡
▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼
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▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼
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▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼
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【12:40】醫管局宣布，九龍東醫院聯網總監楊諦岡快測呈陽性確診，按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，楊諦岡醫生工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。他最近沒有外遊紀錄。最近一次上班日期為星期五（12月2日）。
九龍東醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。
▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼
▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼
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