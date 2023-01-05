疫情．最新｜首階段與內地通關方案快公布　本港疫情連續兩日回落

香港與內地將於下周日（8日）啟動首階段通關，消息指，會先開放港鐵落馬洲支線落馬洲站，以及文錦渡口岸；並設配額制，連同深圳灣口岸，每日不多過5萬個，以先到先得方式取籌，政府即將公布詳情。



本港疫情漸趨穩定，昨日（4日）新增16,423宗確診，連續第二日回落至1.6萬宗水平；兒童重症個案方面，多一名16個月男嬰情況嚴重，在東區醫院治療，



昨日疫情概要：



-增16,423宗確診，連續兩日下降至二萬宗水平。

-輸入個案401宗，佔整體個案比率2.44%；相比同日27,115機場入境旅客人次，確診比率則為1.48%，七日平均比率是2.44%。

-新增63名患者死亡，7日平均死亡率為0.28%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,081人。

-本地個案帶新變異病毒株增4宗，包括1宗BF.7累計共13宗，XBB多3宗共168宗。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率最新為1.117，回落至接近1。（港大醫學院圖片）

▼1月4日 東鐵落馬洲站將於通關後恢復服務▼



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▼1月4日 高鐵西九龍站人員為恢復通車做準備▼



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▼1月3日 「皇巴」站甚為殘舊雜亂▼



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▼1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



▼1月3日 數百旅遊車及校巴空地曬太陽▼



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【00:37】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，根據港澳兩地政府有關部門的要求，自今日（5日）零時起，港澳線班車不再實行實名制購票，同時恢復現場售票。

▼1月3日 大批市民辦理回鄉證▼



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▼1月4日 屯門藥房正價出售必理痛▼

