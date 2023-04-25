開心香港｜網購戲票或收手續費　商會：4.29重新上映受歡迎港產片

政府宣布展開「開心香港」連串活動，包括12個主要活動及其他響應行動。其中最著數的是本周六（29日）的「全港戲院日」，戲院商會理事長袁彥文今早（25日）在電台節目表示，估計當日將有20萬人次受惠，入場門票將於本周四（後日）上午11時起發售，市民可經網上或即場購票，網上購票視乎戲院需否另收手續費。

他又指出，周六將重新上映部分於農曆新年期間較受歡迎，或過往熱門的港產片，形容市民有好多選擇。



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20萬人次受惠 料出現黃牛票機會低

政府的「開心香港」活動，本周六全港戲院劃一票價30元。戲院商會理事長袁彥文今早接受港台節目表示，全港61間商業戲院均會參與，預計有20萬人次受惠，入場門票將於本周四上午11時起發售，市民可經網上或即場購票，網上購票或需另付手續費，視乎戲院安排。

袁彥文又指，為吸引更多市民入場觀賞電影，除現時正在上映的電影以外，周六將重新上映部分於農曆新年期間較受歡迎，或過往熱門的港產片，形容市民有好多選擇。他又指，電影與演唱會不同，一天內可舉行數場，相信出現黃牛炒飛的情況較低，並未打算實施實名制購票。

現時正在戲院上映的電影。（網上截圖）

袁彥文形容，「全港戲院日」是破天荒的業界活動，期望戲院業界復蘇，迎來更多千萬及過億票房的電影。他又補充，活動能夠成功推出，首要是得到香港電影發展基金及創意香港全力支持，亦有賴片商，發行商及所有業界支持，才得以付諸實行。

「美食市集」明早民政中心派發10萬張票

民政及青年事務局局長麥美娟在同一節目指出，首場在灣仔會展舉行的美食市集，將設實體門票，明早（26日）8時會在18區民政諮詢中心派發，每人限取2張，同時亦預留門票供市民即場領取，總數約10萬張門票。



她又指，美食市集的參展商主要是透過飲食界立法會議員張宇人聯絡商會及由青年組織轉介青年創業家參與，不擔心對其他商戶造成競爭，認為能帶動當區人流，帶動當區營商。