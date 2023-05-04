船長猝死｜餐飲工時長　保安連踩14日常見　勞工界籲港府正視問題

天星小輪一名船長，開工連踩23日，周三（3日）暈倒渡輪上，送院搶救不治。，僱員假期安排及工時長議題再惹關注。據統計處數據，有多個行業每周工時中位數逾50小時，其中餐飲服務僱員的每周工時中合數達51.4小時，保安服務僱員更達54小時。



勞工界指，部份每更12小時、俗稱「12碼」的保安難請人當現職保安調假，便有機會令其他同事要頂更，要連踏14日工作。飲食業工會表示，行內人手不足，但僱主也明白工時過長，會增加工傷風險，亦會影響出品質素，僱員連續工作逾10日以上才放假的情況非常少見，普遍僱員仍獲安排每周放一日假，或工作8至10日放一日假。



餐飲、保安、物管多個行業每周工時逾50小時 按國際勞工組織建議屬過長

根據國際勞工組織建議，僱員每周工作時數應為40小時；若每周工時逾48小時，則為過長。而統計處2022年收入及工時按年統計調查報告反映，在2022年5月至6月，有多個行業每周工時中位數逾50小時。

其中餐飲服務僱員的每周工時中位數達51.4小時，在餐飲服務的分項中，港式茶餐廳、及中式酒樓菜館僱員的每周工時中位數均達54小時。另外，地產保養管理服務、及保安服務僱員的每周工時中位數也達到54小時。

飲食業職工總會主席林千國指，雖然現時行內人手不足，但連續工作逾10日以上的情況比較少見，基本上仍可以做到每周或工作8至10日放一日假。

他認為，合理工時對挽留人才、減低流失率相當重要，加上休息不足會增加工傷出現的風險，也影響出品質素，不少僱主也明白，所以暫時較少見一些連續工作逾10日以上仍未獲安排放假的情況。

他續指，年輕選擇工作，也會優先考慮一些合理工時及工作環境良好的行業，站在工會角度，他建議理想的工作安排為五天工作、每天工作8小時，或每周工作最多44至46小時。

譚金蓮。（盧翊銘攝）

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮也認同，持續長時間工作，會影響工人的專注力及生產力，甚或會影響職安。她也認為最理想的工時是每日8小時，或每周工作最多44小時，以確保工人能平衡生活及工作、且有足夠時間休息。

每更12小時、「12碼」保安難請人調假

她表示，向保安、清潔、運輸等行業了解過，暫時未及現有僱主要求僱員持續工作20多日的情況。不過，她留意到，部份保安工作每更仍為12小時，較難招聘，而在人手不足的情況下，每當現職保安員想調假，就需要其他同事頂更，「佢哋通常返六日，如果要頂更，頂一日就變成返14日，呢種情況好常見。」

譚金蓮又提到，碼頭工人的工作安排也跟其他工作有很大分別，因為要趕在船隻停泊期間完成上落貨，工人普遍要連續上班24小時，再放假24小時。她續指，由於工作需要大量勞動，且一更工時甚長，近年甚少新人入行，令每個碼頭工人平均工作量增加，工作更為勞累，亦有工友反映想可減少工時，或安排更多工人同時工作，讓他們輪流工作及休息。

譚金蓮提到，碼頭工人普遍要連續上班24小時，其後放假24小時。（資料圖片／梁銘康攝）

11個指定行業工時指引未完成

港府早在2010年開始討論標準工時立法，至2018年，當局擱置標準工時立法工作，改為推行11個指定行業工時指引，惟相關指引一再延遲推出，至今仍未有一個行業完成相關草擬。譚金蓮認為，現時已步向復常，政府無藉口再拖延，需盡快處理工時指引。

勞工處回覆指，由於於個別行業的運作特性迥異，涉多項工種、營運模式、及工時安排，勞資雙方對應否及如何編製工時指引存在不同意見，需多番斡旋協調。

勞工處：繼續致力推進有關討論

處方續指，新冠疫情影響香港經濟及各行業營運，也窒礙工時指引的討論，隨著復常，各行業普遍面對人手短缺，勞資雙方對工時議題的優次考慮及關注重點亦各有不同，這些因素均令討論工時指引的過程複雜多變及充滿挑戰。處方稱，會繼續致力推進有關討論，協調勞資雙方，收窄指引內容的分歧。