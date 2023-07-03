初選案｜何啟明稱簽《墨落無悔》聲明因怕被追問　擔心或遭指責

民主派初選案今（3日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審，民協的何啟明開始自辯。他稱簽署《墨落無悔》聲明書時，認為聲明書求同存異，可自行選擇如何使用《基本法》賦予的權力，他不會運用權力否決預算案。惟法官質疑這與聲明書內容不符，認為何當時可選擇不簽，何則解釋，他當時簽署，是想避免被質問為何不簽，或遭人指責，他想集中資源宣傳自己和民協。法官便問他是否為「政治方便」，何說：「咁都要認同，先可以簽。」



會議記錄用武漢肺炎字眼

被告何啟明，案發時為民協副主席，他稱於2020年2月29日的黨團會議中，得知或舉辦初選。法官李運騰注意到，會議記錄就疫情用上「武漢肺炎」一詞，何解釋當時疫情剛開始，很多人仍使用該詞，民協非故意選用眨義的用字。

被告何啟明自辯時強調民協是溫和民主派。(朱棨新攝)

光復指香港回復已有的價值

李官亦留意到紀錄中有「立會過半，光復香港」的口號，何稱口號由他構思，並解釋民協在2003年的區議會選舉，在深水埗區取得過半議席，明白議會過半更有助實踐其民生議題，因此希望該相關經驗，有助民主派取得立法會過半議席。法官陳慶偉則問及「光復香港」的意思，何解釋2019年的社會運動有此口號，並同意「光復香港」是2019年社會運動的延續，而「光復」的是指回復香港以往的自由和法治。

協調會無討論運用基本法權力

何又指，他其後出席九西的初選協調會議。在首次會議中，戴耀廷有提及運用基本法權力，但沒有進一步討論。在第二次會議中，出席的張昆陽有問及戴所寫的文章「真攬炒十步」 ，但會中亦未有進一步討論。

認為議員應有空間作選擇

就簽署〈墨落無悔〉聲明書，何稱簽署前有看過內容。他指聲明書提及「共識」，是指在協調會議中所取得的共識，即會舉辦初選和選舉論壇等。至於聲明書的「考慮到立場差異，此一綱領已達致抗爭陣營光譜的最大公因數」，他認為「立場差異」是指有人會日後否決預算案，但有些人不會；「最大公因數」則是求同存異。何進一步解釋，基本法賦予立法會一系列的權力，議員有選擇的空間。何不會運用否決預算案的權力。

議會過半政府通過議案要商討

他又指，其他基本法賦予的權力包括可調動議程，或不斷讓議員問問題等。法官李運騰隨即問是否意指「拉布」。何稱不斷問問題或就議案提修訂，可以是拉布，但亦可以是提出有用的修訂。何續指，權力亦包括在會議中不斷「點人數」，讓會議流會，但他否認此屬癱瘓會議，指若民主派取得議會過半，政府需通過議案，便要和民主派商討。

對聲明書的理解與其他人不同

李官卻指，聲明書寫上「我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」等，與何的說法不符，認為若根據何的說法，何不應簽署聲明書。何同意他對聲明書的理解或與其他參選人不同，但稱：「咁我理解真係同法官閣下唔同。」

若不簽署或會遭人指責

法官陳仲衡指，何當時可不簽署聲明書。何解釋，若他不簽署，便會遭其他人質問，甚至指責，而他簽署聲明書，便可「集中資源宣傳民協同自己」。法官陳慶偉便問是否為「政治方便」，何說：「咁都要認同，先可以簽。」他簽署時，未有留意其他簽署者是否決心否決預算案。

強調民協是溫和民主派

何又稱不會形容自己是抗爭派，亦否認標籤屬抗爭派，以顯示「比較黃」，強調民協是重視民生的溫和民主派。聲明書是尋求「最大公因數」，民協可以參與，何又說：「我唔會介意一個半個字，就唔參與。」

16名受審被告。(詳看下圖)

+ 12

16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022