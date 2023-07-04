初選案｜何啟明指支持者了解民協往績　對聲明書理解會與他一樣

民主派初選案今（14日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，案發時為民協副主席的何啟明繼續自辯，何重申不打算運用權力無差別否決預算案，有法官質疑何在Facebook就簽署《墨落無悔》聲明的帖文中，提到會運用權力就財政預算案投反對票，問選民如何理解其的心意並非如此。何稱相信民協支持者均理解民協的往績，對聲明書的理解亦會和他一樣，並說：「我有我理解，我明白民協支持者會理解我既理解。」



重申初選目標是35+

何啟明稱，初選提名表格中雖有寫到：「我確認支持和認同由戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識，包括『民主派35+公民投票計劃』及其目標」。何解釋，初選的目標是民主派立會過半，五大訴求是立場，民主派須做到「35+」，才有力去爭取五大訴求。

被告何啟明稱民協支持者知民協立場，對聲明書的理解亦會與他一樣。(朱棨新攝)

李官問，若何當選立法會議員，會否運用任何權力去達致五大訴求，何回應不會用「任何」形容，指實現五大訴求有很多模式，若取得立會過半，便可制衡政府，政府和民主派討論時，民主派便可爭取五大訴求。

會與民協成員商討對預算案的立場

何又就如何運用議員的基本法權力作補充，無論政府是否回應五大訴求，議員都要表示其對財政預算案的立場。若何當選成為立法會議員，會根據預算案內容，和民協成員商討，再作決定。何強調，不會運用否決預算案的權力，迫使特首回應五大訴求。

認為民協支持者會理解其立場

法官李運騰問為何他不另發聲明，表達其立場，何說：「我有我理解，我明白民協支持者會理解我既理解。」他重申不認為有需要另發聲明。

官質疑選民看帖民會否有相同理解

法官陳慶偉又指，何在Facebook就《墨落無悔》聲明書發帖文，聲明有：「我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案。」陳官稱，若他是選民，看到何的帖文何以理解到何不會否決預算案。何認為民協支持者會和他一樣理解該聲明書，強調他們亦不會支持無差別否決預算案。

施德來立場並不代表民協

代表何啟明的代表大律師阮偉明指出，同屬民協的施德來在九東選舉論壇的發言。李官讀出施的發言，包括進入立法會後應：「要否決預算案，否決所有政府議案，攬炒呢個政府。」

不支持施的說法

何稱，在九東的選舉論壇後，有同事把施的說法撮要告知他。何強調這只是施的個人看法，不代表何和民協。對於施稱要兩次否決預算案，何並不支持此說法。他事後亦沒有和施討論此事，因他當時忙於初選選舉工作，亦認為民協支持者可以分辨到他和施。

民協支持者了解民協往績

何又稱，民協支持者了解民協的往績，知道屬什麼政黨，不會因為一個人一句半句說話，就話：「呢個人、呢個黨」。法官陳仲衡問，何的立場是否代表民協正統立場，何說民協支持者會明白和支持的何立場，又說：「好難話邊個較傳統。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022