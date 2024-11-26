名牌耳環推薦2024｜Hermès、CHANEL百搭入門級款！為冬日打造活力

名牌耳環推薦2024｜不少女生都會梳起頭髮，露出令人想入非非的後頸位置，加上耳環點綴，為整個輪廓增添鮮明感覺。若趕出門時不想造型單調，很多人都會想到耳環，因此一對具份量的款式絕不可缺少，以下分享18款精緻和熱門的名牌耳環，不知大家的家裡也有一對嗎？



耳環推薦2024｜Hermès Mini Pop H Earrings HK$4,400

相信大部分女生都對這款耳環並不陌生，一直以來都得到不少人搶購。這款以標誌性的H型，配搭微膨脹感的圓潤設計，加上甜美迷人的櫻花粉色，綴以玫瑰金屬邊，締造出知性少女的氣質。耳環設計簡約，可以配搭莊重服飾，或是日常穿搭。

耳環推薦2024｜Hermès Boucles D’oreilles Mini Pop H (官網)

耳環推薦2024｜Hermès Olympe Earrings HK$6,800

品牌近期的新款設計，將標誌性的H字融入環形耳環中，盡顯低調奢華的魅力。耳環以蜥蜴皮革製成，搭以鍍金邊，展現出簡練奢華美學，適合中性型格的打扮。隨著時尚趨勢傾向「大碼」，不少飾品都轉向大型和搶眼，而環形耳環便是保險的選擇，以打造時尚感覺。

耳環推薦2024｜Hermès Olympe Earrings (官網)

耳環推薦2024｜CHANEL 飾釘耳環 HK$4,100

CHANEL耳環尚來都得到女生們熱捧，設計常以黑白或淨色為主，感覺悠閒和易襯。這款耳環帶有海洋風格，綴以多個金色雙C標誌，加上正中的黑金標誌，予人自然清涼的舒適氛圍。

耳環推薦2024｜CHANEL 飾釘耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Balenciaga Women’s Monaco Stud S Earrings in Antique Gold HK$4,500

一貫品牌的中性型格風格，耳環以大型Monaco BB標誌圖案，配搭黃銅材料，以及略帶黑色腐蝕感的設計，締造出街頭時尚魅力。耳環設計中性，無論男女都可襯搭。

耳環推薦2024｜Balenciaga Women’s Monaco Stud S Earrings in Antique Gold (品牌官網)

耳環推薦2024｜Chloé The Chloé Iconic Hoop Earrings HK$3,900

以品牌的草書文字為重點，並加入環形設計，使耳環看來更具生動和層次，同時展現出品牌獨特的隨性魅力。耳環體形較大，有效修飾面部輪廓。

耳環推薦2024｜Chloé The Chloé Iconic Hoop Earrings (品牌官網)

耳環推薦2024｜Dior Petit CD 耳環 HK3,300

今季珍珠大受歡迎，連Dior近年的飾品，部分都以珍珠為主，展現出其獨有的甜美復古風格。這款耳環以簡潔和典雅感為主，設有金色CD標誌，並以珍珠點綴，締造優雅魅力，適合襯搭其他珍珠飾品，以提升個人氣質。

耳環推薦2024｜Dior Petit CD 耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Gucci Crystal Double Earrings HK$4,100

近期大玩中性復古的Gucci，帶有型格的魅力。這款耳環主要部分為雙G圖案，上面鑲飾大小不一的藍色水晶，看來閃爍和有活力，展現出巴洛克風格的魅力，適合日常或典雅的造型。

耳環推薦2024｜Gucci Crystal Double Earrings (官網)

耳環推薦2024｜CELINE 金色飾面黃銅TRIOMPHE一套三枚耳環 HK$4,200

提到CELINE的話，都會聯想到簡潔精緻的凱旋門標誌。這套耳環的圖案都不同，包括凱旋門、星星和心形，可以依照不同的造型，作出不同的配搭，非常適合時下的Y2K造型或甜美襯搭。

耳環推薦2024｜CELINE 金色飾面黃銅TRIOMPHE一套三枚耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Les Néréides White Mini ballerina Clip on earrings with rhinestone and pearl 149美元（約1,160港元）

這款耳環來自巴黎小眾品牌Les Néréides，可愛的芭蕾舞伶圖案，得到大眾歡迎，再配搭水鑽和珍珠，營造奢華甜美的魅力。耳環款式精緻，適合甜美的襯搭，而且時下流行公仔配件，因此亦適合搭悠閒造型，以展現年輕的時尚玩味。

耳環推薦2024｜Les Néréides White Mini ballerina Clip on earrings with rhinestone and pearl (官網)

耳環推薦2024｜PRADA 金屬耳環 HK$4,250

外形簡潔而富趣味，以空心橢圓形作外形，裡面配搭品牌標誌性的實心倒三角，並以凸起的立體圖案，締造出細緻和生動感覺。耳托外型也是倒三角，營造出層次感覺。

耳環推薦2024｜PRADA 金屬耳環 (品牌官網)

耳環推薦2024｜Miu Miu 搪瓷金屬耳環 HK$2,750

認識Miu Miu的人，都會喜歡品牌的學園少女風格，帶有復古元素，並糅合現代時尚，展示出別具個性的一面。這款耳環以圓潤線條打造外形，配搭粉紅染色搪瓷，展現出甜美活力，加上中間綴以標誌，展現出浪漫而簡約的設計。

耳環推薦2024｜Miu Miu 搪瓷金屬耳環 (品牌官網)

耳環推薦2024｜Saint Laurent Cassandre Pearl Earrings in Metal HK$3,800

珍珠絕對是今年必備的元素，而YSL的珍珠耳環上，更加上金屬標誌，締造出輕奢風格。耳環以精緻的球體外形，締造復古甜美感覺，配搭立體的標誌，展現優雅和知性魅力。

耳環推薦2024｜Saint Laurent Cassandre Pearl Earrings in Metal (品牌官網)

耳環推薦2024｜Valentino VLOGO Signature Earrings in Metal and Swarovski Crystals HK$2,100

價錢較為親民的款式，以標誌的金屬VLogo圖案，綴以一顆Swarovski水晶，締造簡約和優雅的魅力。這款可配搭不同悠閒造型，抑或襯條連身裙，以提升知性和甜美的氛圍。

耳環推薦2024｜Valentino VLOGO Signature Earrings in Metal and Swarovski Crystals (品牌官網)

耳環推薦2024｜LOEWE Anagram Pebble stud earrings in sterling silver HK$3,500

近年憑獨特玩味俘虜年輕人的LOEWE，耳環款同樣帶有可愛和活力感覺，將特別的標誌圖案Anagram，刻在銀色圓扁形金屬上，強調出膨脹感，減少造型的沉悶感覺。

耳環推薦2024｜LOEWE Anagram Pebble stud earrings in sterling silver (品牌官網)

耳環推薦2024｜Givenchy 4G LOGO耳環

品牌的標誌充滿經典建築美學，加上表面微彎的設計，展現出層次魅力，讓造型成為矚目的焦點，同時打造高級氛圍。耳環百搭易襯，加上亞洲人膚色偏暖調，使用金色調可增添和諧，展現知性感覺。

耳環推薦2024｜Givenchy 4G LOGO耳環 (品牌官網)

耳環推薦2024｜FENDI Forever FENDI耳環 HK$3,650

較經濟的奢華之選，將經典的經典的FF圖案，配搭兩種色調，締造出平衡美學的同時，帶出活力氛圍。耳環設計較為簡約，可襯搭不同造型，特別米色或大地色系服飾，更能提升舒適和諧的感覺。

耳環推薦2024｜FENDI Forever FENDI耳環 (品牌官網)

耳環推薦2024｜Alexander McQueen Women’s Pave Skull Chain Earrings in Gold HK$3,000

若然喜歡重搖滾元素，這款或是個不錯的選擇，運用品牌標誌性的骷髏頭作設計，上綴以華麗閃石和優雅珍珠設計，締造出叛逆的貴族感覺。

耳環推薦2024｜Alexander McQueen Women’s Pave Skull Chain Earrings in Gold (品牌官網)

耳環推薦2024｜Simone Rocha Bow Ribbon Stud Earrings 350英鎊（約3427.2港元）

喜愛以蝴蝶結作設計的Simone Rocha，耳環款式亦有同樣元素，特別是這款芭蕾舞粉色，看來充滿優雅和少女魅力。蝴蝶結上方亦有以串珠製成的小花，感覺更有年輕活力。