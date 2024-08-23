Miu Miu編織單品精選9款　頭箍點睛又時髦　織布手提袋度假必備

Miu Miu精準抓住Z世代口味的設計，不只讓品牌成功重回大眾視野，同時還成為今年度營收成長最多的精品。



近日品牌再次發威，推出一系列適合度假穿搭的編織單品，從包款、鞋履、帽子到髮飾，每一款都能成為時髦女孩的最愛！

Miu Miu夏日度假必備9款編織系列單品，快來跟上這股叛逆千金風潮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選Miu Miu 9款編織單品推介（Miu Miu官網；01製圖）

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1. 鉤針編織手提袋

有別於草編的包款，這款以彩色織線勾勒的提包，用極具手感的鉤針方式呈現，可愛的配色搭配上品牌的logo刺繡，完美展現其夏日氣息。

Miu Miu鉤針編織手提袋，$12,000



2. Wander藤織半月形手袋

「Wander」是Miu Miu最具代表性的包款之一，在這次的系列中品牌以藤編的方式呈現，透過堅韌的面料，勾勒出此包款硬挺的廓形。

Miu Miu Wander藤織半月形手袋，$18,500



3. 編織布料迷你袋

這款淡藍色的編織束口提包，以兩種不同的織紋呈現，精巧的尺寸加上濃厚的度假氣息， 絕對能成為穿搭的亮點。

Miu Miu編織布料迷你袋，$9,250



4. 織布手提袋

延續鉤織的元素設計，這款小包以米色、紅色及水藍色線條與色塊勾勒，濃濃的夏日風情，絕對能成為度假穿搭的亮點。

Miu Miu織布手提袋，$13,000



5. Wander編織布料半月形手袋

這款珊瑚色「Wander」編織包，自帶甜美的氣息，搭配上具有手感的設計，絕對能喚起大家的少女心。

Miu Miu Wander編織布料半月形手袋，$18,400



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6. 鉤織頭帶

本次的鉤織技法不只用在包款上，同時還呈現在這款頭箍，可愛的顏色搭配，加上寬版復古的外型，懶得整理頭髮的人，戴上它一秒就時髦！

Miu Miu鉤織頭帶，$4,600



7. 織布帽

漁夫帽是夏日的必備單品！這款針織漁夫帽以輕盈的色彩呈現，搭配上編織的元素，非常適合夏日穿搭。

Miu Miu織布帽，$5,100



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8. 紡織布料髮夾

髮夾是最能迅速妝點穿搭的配件之一，這款紡織布料髮夾同樣運用可愛的淡藍色呈現，搭配上精緻的logo細節點綴，讓妳在整理頭髮上可輕鬆上手。

Miu Miu紡織布料髮夾，$3,850



9. 運動風格拉菲草效果編織面料涼鞋

涼鞋是夏天的必備單品，這款草編設計的涼鞋，自帶度假氣息，非常適合海島休閒穿搭。

Miu Miu運動風格拉菲草效果編織面料涼鞋，$9,300



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