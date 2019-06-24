日本@cosme 美容大賞2019上半年榜單出爐！民選人氣美容好物是...

日本@cosme美容大賞向來都被視為公信力的指標，很多女生都把它當作為「免中伏」的指南，照著它來入手就一定不會出錯。大家之所以視之為重要的參考，全因它是結合了日本廣大的愛美女生的力量集結而成！ 剛剛新鮮出爐的「日本@cosme美容大賞2019上半年排行榜」，又有什麼值得購買的美容好物？

能夠在@cosme 美容大賞榜上有名的，都是日本女生真實評價的心水好物，是美容界其中公信力的代表。（fb@cosme hk）

@cosme 在每年都會定期根據官網上，用家們對美容產品所留下的分數和評價而綜合出排名榜。所以，每件榜上有名的美容產品，都是由消費者購買和使用過後「民選」出來。正因能夠上榜的都是日本女生真實評價的心水好物，「日本@cosme 美容大賞」就是美容界公信力的代表。

「日本@cosme 美容大賞2019上半年排行榜」，總結了2018年11月1日至2019年4月30日期間的新品。( @cosme )

剛剛新鮮出爐的「日本@cosme 美容大賞2019上半年排行榜」，總結了2018年11月1日至2019年4月30日期間的新品。除了選出大賞(總排行榜) 的 TOP 10美容好物排名，更細緻分為基礎護膚、化妝水、底妝、彩妝、防曬、遮瑕等多個類別，總會幫到你在入手前有更多的頭緒，極具參考價值！好吧，重點來了！先來看看今年「大賞」的TOP 10排名。

大賞NO.1排名：

大賞的第一名由DECORTÉ黛珂柔光緞彩蜜粉奪得。（@cosme）

不賣關子了，榮獲大賞第一名的是「DECORTÉ黛珂柔光緞彩蜜粉」。

DECORTÉ 同為日本KOSÉ選下的品牌，據@cosme網上產品資料介紹，這款能夠勇奪第一名的蜜粉主打控油、修飾毛孔，以及提亮膚色的功效，能塑造水潤無瑕的「蛋白肌」！美容成份更是含有有機蠶絲，以及高度保濕的氨基酸，集化妝與護膚品於一身。

勇奪第一名的DECORTÉ 蜜粉，主打控油及修飾毛孔功效，十分適合夏天使用。(IG@decortebeauty)

既然是大賞的第一名，用家固然都是對它好評如潮。大部份的用家都是大讚蜜粉能夠融入膚色，效果十分自然，更加是有柔焦美肌的效果；特別是在隱藏毛孔和細紋，以及平滑妝容方面也有良好表現。筆者一路看著網上用家留下「性價比高」、「真的很好用」、「一定會再回購」、「產品功效出色」等的大力好評，也不慎被燒到了，打算近日就把它收歸我的化妝品大隊之中！

「大賞」的TOP 10排名​:

+ 5 + 4 + 3

看完大賞總榜，緊接下來就是揭曉部門賞的好物。由於種類實在太多未能一一詳述，筆者揀選了基礎護膚、底妝及彩妝的部份分類進行揭曉。

防曬

意想不到，防曬的頭三位任由開架平價品牌包攬。碧柔Bioré就佔據了頭兩名位置，人氣十分強勁！根據官網介紹這個新系列的防曬加入Tough Boost UV技術，有極防水、耐汗擦的功能，相信因此成為夏日大受歡迎的防曬。價錢也不過是百多元一支，值得一試！

粉底

日本底妝向來講求白淨無瑕感，上榜頭三位的人氣粉底既有專櫃，也有開架的品牌，大多都是主打輕薄的質地，十分適合現在炎熱的季節，價錢由最貴的四百多元到最平的百多元不等，大家可根據預算來入手，豐儉由人。

遮瑕

奪得第一位的韓國品牌讓我有點意外！她向來在香港不算人氣，分店更是所剩無幾，莫非真是滄海遺珠？其餘的第二位的SUQQU及第三位KATE向來都有「又平又好用」的信心保證。身邊也有朋友曾大讚KATE的遮瑕膏性價比高，覺得它在遮黑眼圈方面表現相當不錯，筆者也極有興趣試試上榜的這一款。

眼線

八角形眼線筆又再次上榜了！防水、持久、顯色，加上價錢也不過是百多元，難怪日本女生對她的熱愛從沒減退。作為用家的我覺得她八角形的筆身設計特別好拿，用起來也令畫眼線時更易操作，而且真的能一整天不脫妝，實在沒有什麼好挑剔的，個人也真心投她一票！

卸妝

雖然也沒有用過上榜頭三名的卸妝用品，但就評論來看，第一名的開架品牌卸妝膏在卸妝力和溫和度都非常不錯，實屬抵用之選；第二名的卸妝乳液，是來自向來評價十分不錯的日本平價護膚牌子，相信有一定質素的保證；而第三名的卸妝油，早已是美容界經典的人氣產品，據說性質溫和不澀眼，卸妝時入眼也不怕。這次又是平價開架品牌佔據榜上的頭兩名，又贏了專櫃品牌一仗！

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