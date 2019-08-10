日本女生靠白T-Shirt襯出多個減齡造型 　踢走「Hea味」要訣是...

T-Shirt，是每個女生必備的單品。 可是，要怎樣穿得精明，予人眼前一亮則是一門極大的學問。

日本女生田中彩子已是一名媽媽，但衣着仍然充滿少女味。(ayako_tanaka_@Instagram)

雖然大部份人都指T-Shirt甚為百搭，隨便配襯牛仔褲或半身裙就能出門，甚至是趕時間的好幫手，不過可有發現隨便配搭所出來的效果都是傾向休閒，甚至會讓人有種「求其」、毫無新意的感覺嗎？不想繼續這樣的話，或可參考日本女生田中彩子的穿搭法。

田中彩子是T-Shirt的愛好者，更成立了専門售賣T-Shirt的品牌，故她每天的造型與生活也離不開T-Shirt。不過，田中彩子都會在配襯方法上花心思，務求豐富造型，令外觀看起來不會單調乏味，甚至將休閒、Hea Look踢走，增加正式感，讓T-Shirt應用於不同場合。

增加正式感：挺身材質與細節設計

田中彩子會選擇帶細節設計的下身款式搭配T-Shirt。(ayako_tanaka_@Instagram)

想不到如何配襯T-Shirt時，大部份人都會選擇Skinny Jeans、Boyfriend Jeans等褲款，但本身T-Shirt已予人一種休閒感，再配上牛仔褲未免太過普通了。

想要讓穿着T-Shirt時也能呈現正式感，可像田中彩子一樣選擇西裝闊褲，挺身材質正好與垂墜的T-Shirt在視覺上形成對比，整體感覺會較為莊重。另外，也可選擇腰身帶有皺褶束位的高腰褲，顯出腰線之餘，細節設計也能為造型大加分！

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增時尚氣息：A-Line半身裙

裙擺隨風飄逸，充滿時尚造型感。(ayako_tanaka_@Instagram)

半身裙也是搭配T-Shirt的另一選擇，不過如配褲牛仔褲一樣的道理，素色或沒任何細節位的款式只會讓造型看起來更普通。

田中彩子都會嚴選半身裙的款式與剪裁，大多時候她都會選擇明亮色彩、帶印花圖案的半身裙；除了貼身Pencil Skirt，她傾向選擇A-Line剪裁、百褶裙的款式，既能修飾身形，走路時裙擺亦會隨風飄逸，從骨子裏散發優雅氣質，充滿時尚造型感。

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讓造型更一致：T-Shirt Slogan與下身服裝相同顏色

同色系的搭配讓整體造型更一致。(ayako_tanaka_@Instagram)

素色T-Shirt當然易於配襯，但要是下身沒有好好作出配搭，則會讓整體造型變得單調，將素色T-Shirt換成帶有Slogan的款式不失為另一個好選擇。

配襯這類型的T-Shirt款式，田中彩子會根據T-Shirt上的Slogan顏色而決定下身衣服，通常她都會選擇以相同色彩或同色系色彩作配襯，如T-Shirt上的Slogan是粉色系，下身服裝會同樣選擇粉色系，令造型變得更一致，同時予人感覺到你有在造型上花時間與心思。想要再度增加正式感，則可另外配搭西裝䄛，直接穿上或披在肩膀上也會增加造型的層次感，亦十分適合應用於上班穿搭。