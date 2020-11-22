【瑜伽服｜流行顏色】秋季行山或做瑜伽時，對很多女生來說，一雙好看修身的瑜伽Leggings必不可缺。外國媒體Who What Wear詢問了運動休閒業業內人士，了解今個秋冬（2020-2021年）將會流行的Leggings四大顏色，不妨參考一下。

裸粉色

【瑜伽衫｜leggings】別以爲柔和淡雅的裸粉色只屬於春夏季，今年秋季也十分流行裸粉色。（coffeesweat_@IG）

別以爲柔和淡雅的裸粉色只屬於春夏季，今年秋季也十分流行裸粉色。裸粉色淺色又明亮，選擇搭配組合時，可以裸粉色Leggings搭配同色系或白色的上身瑜伽服。若想更多變化，亦可搭配Baby Blue或灰色上身，Baby Blue與裸粉色的組合搭配較柔和，也帶來一份年輕的活潑感；而灰色在顏色搭配上比較協調，也不常見。

▼▼▼點圖即看鄭秀文、Coffee林芊妤以外，哪女星偏愛裸粉色leggings？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

桃紅色

【瑜伽衫｜leggings】桃紅色帶有提亮膚色效果。(coffee89921@Instagram)

桃紅色leggings也是接下來秋冬必備的顏色，為較暗色的秋季衣櫥款式增加一份溫暖感。許多女生都不太敢將桃紅色衣物應用於日常生活之中，怕配搭出來有種「大媽」感覺，但桃紅色不單帶有提亮膚色效果，應用於行山穿搭之中，更顯好氣息？

▼▼▼點圖即看，桃紅色leggings的配襯心得，如何穿搭不似大媽？▼▼▼

大地色

陳曉華（Hera）穿上大地色調瑜伽服。(herachann@Instagram)

美國運動服品牌JoyLab副總裁Christina DiBernardo指，2020年秋季起將流行一些更自然、貼近泥土的大地色調，無論是單一色調或是深淺色調搭配，都將會引人注目。

▼▼▼點圖即看，「不易失手」大地色瑜伽服配襯攻略，下盤較大女生如何配襯？哪色調將成2021年的後起之秀？▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

酒紅色

熱愛瑜伽的鍾麗淇選擇了酒紅色(瑜伽服。yogachung@Instagram)

美國瑜伽服品牌Alo創始人Danny Harris分享，今年秋冬將流行酒紅色。低調起眼的酒紅色具顯白效果，同時其百搭程度絕不比黑、白色等基本顏色來得遜色，而且不易出錯；酒紅色Leggings配上酒紅色上身增加女人味之餘。選擇粉紅色上身搭配酒紅色Leggings，上輕下重的感覺更舒適。

（參考資料：Who What Wear）

姚樂怡、佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇因工作結緣，組成「七魔女」，10多年過去，「七魔女」各自找到屬於自己的幸福＝＝＞（延伸閱讀）

+ 20 + 20 + 20

不喜歡穿Sports Bra或露出手臂的女生，或可選擇長袖款式，就連楊丞琳、高海寧等女星也有穿上長袖的瑜伽服＝＝＞（延伸閱讀）