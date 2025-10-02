網球裙穿搭攻略｜從球場到街頭　5種風格輕鬆駕馭　熱門品牌推薦

隨著運動風潮持續席捲時尚界，「網球裙」早已跳脫球場限定，成為許多女孩衣櫃中的百搭聖品，無論是日常休閒、運動造型，甚至街頭混搭，網球裙都能輕鬆營造出時尚有型的穿搭風格，進而延伸出獨具魅力的Tenniscore美學。



早前因溫布頓網球錦標賽熱度再起，也同步掀起一波網球裙穿搭熱潮，這回JUKSY就帶大家一起掌握最流行的網球裙造型靈感，從國際賽事的服裝規範、實用穿搭技巧，到人氣品牌與熱賣款式精選，一次幫你找到最適合自己的網球裙風格！

溫布頓網球錦標賽是什麼？

溫布頓網球錦標賽（The Championships, Wimbledon）簡稱「溫布頓」或「溫網」，有時亦以當地郵政區號SW19代稱，自1877年起便於英國倫敦的全英草地網球和門球俱樂部舉辦，至今歷史悠久，不僅是世界四大網球公開賽之一，更是網壇最具象徵意義與傳統的賽事，比賽通常於每年六月底至七月初舉行。

首屆賽事僅設有男子單打，隨後逐步增設女子單打、男子女子雙打與混合雙打等項目，發展成為規模完整的國際錦標賽。溫布頓以其代表色「綠與紫」為人熟知，而「草莓配奶油」則是場邊經典的應景點心，每年比賽期間，英國王室成員幾乎都會親臨觀賽，有時甚至可見君主蒞臨現場，為賽事增添隆重氣氛。

網球裙穿搭5大技巧（小紅書@Nike阿港；01製圖）

網球服裝有規定嗎？

溫布頓網球錦標賽是四大滿貫賽中唯一對選手著裝顏色有嚴格規定的賽事，參賽球員必須穿著全白服裝，從上衣、裙子到鞋襪皆不得有過多色彩點綴，甚至內搭也需符合純白規範，這項嚴謹的著裝守則源自英國早期對於「乾淨、優雅」運動形象的高度重視。然而，此規定歷來爭議不斷，例如：2013年費達拿（Roger Federer）因鞋底為橙色而被要求更換鞋款，2017年大威（Venus Williams）則被大會要求在比賽途中更換紫色胸罩，許多聲音呼籲大會應拋棄過時思維，放寬對全白服裝的限制。

除了球員，觀眾的穿著也受到規範，不可穿著短褲以免被視為失禮，也不宜配戴帽子，以避免遮擋後方觀眾視線。相較之下，美網、法網與澳網在著裝規定上則寬鬆許多，選手可依個人風格選擇服裝，只要不影響比賽進行即可。值得一提的是，許多網球品牌會因應賽事需求，推出兼具時尚與機能性的單品，例如具備排汗透氣、抗UV等性能的網球裙，不僅實穿，也成為當今運動時尚的重要元素。

網球裙穿搭5大技巧一次學！

1. 網球裙 × 運動背心，打造活力清爽運動風

當提到網球裙的穿搭時，最經典也最實用的組合，莫過於搭配運動背心或Bra Top，不僅能展現俐落流暢的身形線條，塑造修長比例，更營造出清爽有型的運動風格，這樣的穿搭不僅非常適合健身訓練、網球運動等高活動量的場合，在炎熱的夏季中也格外透氣涼爽，無論是運動時的機能性，還是日常出街的時尚感都能兼顧，是兼具機能與美感的夏季造型首選。若想更添造型層次，也可外搭薄外套或綁件襯衫於腰間，增添街頭感與造型亮點。

2. 網球裙 × 襯衫，打造優雅學院風

運動風格的網球裙乍看之下與文靜內斂的學院風格迥然不同，但其實多數網球裙皆採用百褶設計，與經典的百褶裙有著異曲同工之妙，因此只要巧妙搭配襯衫、針織上衣，或以T恤外罩針織背心，再搭配一件網球裙，便能輕鬆營造出書卷氣息濃厚的學院風造型，完美融合正式與休閒的魅力。

3. 網球裙 × Oversize上衣，打造率性街頭風

若想讓網球裙更自然地融入日常穿搭，不妨嘗試搭配Oversize上衣，例如：寬鬆的短袖T恤、大學T或球衣等單品，不僅能營造出輕鬆率性的街頭風格，還能巧妙中和網球裙原有的甜美氣息，展現俐落又帶點個性的穿搭氛圍，這樣的組合不僅造型感十足，穿起來也相當舒適，無論是週末出遊、逛街或是日常通勤都十分合適。

4. 網球裙 × 西裝外套，打造幹練都會風

將運動風格的網球裙與剪裁俐落的西裝外套巧妙結合，能碰撞出獨樹一格的時尚火花，內搭一件簡約素雅的上衣或具設計感的運動背心，不僅能平衡整體比例，也增添層次感，讓整體造型更加洗練有型，這樣的混搭風格不僅適合日常穿搭，更能輕鬆駕馭通勤或辦公室場合，展現專業之餘依然保有時髦態度。

5. 網球裙 × 襪套，打造Y2K元氣少女風

網球裙可說是Y2K風格穿搭的絕佳拍檔，無論是搭配復古感十足的襪套，還是選用鮮豔亮眼的繽紛色系上衣與配件，都能輕鬆勾勒出千禧世代少女的俏皮氛圍，再搭配一雙厚底運動鞋或瑪麗珍厚底鞋，不僅能拉長身形比例，更為整體造型增添份量感與街頭潮流氣息，無論走在街頭或出席派對，都能成為眾人目光的焦點，完美展現甜美又不失個性的態度！

5款熱門網球裙品牌推薦👇👇👇

1. adidas

adidas Retro Sport運動短裙，$559



adidas Retro Sport運動短裙以舒適的斜紋布面料製成，並採用回收再利用的現有材料，有助於減少廢棄物，展現品牌對永續環保的承諾。裙款採微百褶剪裁，展現靈動飄逸的視覺效果，腰間正面飾有品牌經典Logo織布標誌，背面則點綴英文字母織標，細節滿分，更添時尚氣息，裙襬縫線設計亦別具巧思，無論作為運動服或日常造型單品皆相當百搭。目前可於adidas官網購得，售價為$559。

2. lululemon

lululemon Wrap-Front中腰網球半身裙，$780



lululemon的網球裙多以非百褶設計為主，而這款Wrap-Front中腰網球半身裙在側邊巧妙加入蝴蝶結綁帶細節，為簡約造型注入亮眼焦點，裙身背面則採用波紋剪裁，低調中展現設計巧思，整體線條俐落，但在細節處理上毫不馬虎。目前可於lululemon官網購得，售價為$780。

3. Nike

Nike Victory Dri-FIT荷葉邊網球裙



Nike Victory Dri-FIT荷葉邊網球裙採用高彈性且平滑的面料製成，具備優異的排汗速乾功能，能有效維持清爽乾燥的穿著體驗，內襯隱藏式短褲搭配貼心口袋設計，方便收納隨身小物，無論是運動還是日常穿搭，都非常適合夏季使用。目前可於Nike官網購得。

4. Asics亞瑟士

Asics Women Match Skort，$320

Asics Match Skort，$370

Asics Luminous2-N-1 Running Skort，$430



Asics亞瑟士推出多款網球裙設計，從經典的黑白配色與百褶剪裁，到螢光色、紫色、深藍色等多樣色系與版型，滿足不同穿搭風格的需求。裙襬下方均點綴小巧的品牌Logo，展現低調又百搭的設計巧思，輕鬆打造俐落有型的運動造型。目前可於Asics亞瑟士官網購得，售價約落在$320至$430之間。

5. Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren Performance Pleated Skort，$‌2900



自2006年成為溫布頓網球錦標賽官方指定服裝品牌以來，Ralph Lauren持續以精湛設計致敬網球之美，為賽事工作人員打造兼具時尚品味與舒適機能的制服。為紀念雙方多年來的價值共鳴，品牌特別推出2025年Polo Ralph Lauren溫布頓膠囊系列，精彩詮釋網球運動的優雅精神，系列涵蓋自現代剪裁的經典網球白色單品，到細緻刺繡點綴的運動服飾，選擇豐富。

其中，溫布頓機能打褶短裙採用密集百褶設計，腰間搭配皮帶釦環，日常亦可繫上皮帶增添造型感，裙襬綴有品牌系列Logo，細節展現滿滿巧思，目前官網售價為$‌2900。本系列現已可透過Ralph Lauren官方網站及溫布頓網球錦標賽官網選購。

看完以上關於網球裙穿搭的攻略和品牌單品推薦，是否也開始心動想加入這股Tenniscore 風潮呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】