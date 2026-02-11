2026馬年限定波鞋推薦　「這雙」細節滿滿有質感　流蘇設計超吸睛

馬年正式登場，各大運動與時尚品牌也陸續端出充滿寓意與話題性的「馬年限定球鞋」。



從象徵奔馳能量的設計語彙，到結合馬蹄、仿馬毛與流蘇等細節，今年的馬年鞋款不只講究節慶感，更全面對準潮流穿搭與日常實穿性。本篇一次盤點2026馬年必關注球鞋！

2026馬年球鞋盤點，時髦又吸睛（IG@converse_hongkong；01製圖）

馬年球鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. Nike Air Force 1

Nike Air Force 1 '07 馬年限定脫韁系列 ，$899



Nike以「脫韁」為題，推出2026馬年限定系列，將駿馬奔騰的自由能量轉化為細節設計，其中Air Force 1成為最具代表性的核心鞋款。經典白色皮革鞋面搭配紅色迷你Swoosh，鞋跟周圍以壓紋與多色縫線低調點綴，鞋帶孔上的金屬裝飾與專屬馬形鞋扣，更替節慶主題加分。鞋舌標籤以多色拼接呈現，讓經典輪廓多了新年專屬辨識度。

2. Nike Shox Z

Nike Shox Z 馬年限定脫韁系列，$1,399



若說Air Force 1是經典代表，那近期聲量最高的話題款非Shox系列莫屬。Nike Shox Z 馬年限定「脫韁」系列，以強烈層次感重新演繹經典緩震支柱設計。鞋面結合褶皺合成材質、珍珠裝飾與亮銀色Swoosh，視覺衝擊感十足，走在街頭辨識度極高。鞋墊上更直接標示「2026 YEAR OF THE HORSE」字樣。輕盈貼合的鞋型搭配標誌性Shox緩震結構，兼顧造型與舒適度，是想在新年穿搭中走更前衛路線的首選。

3. Onitsuka Tiger MEXICO 66

Onitsuka Tiger MEXICO 66，$1,250



Onitsuka Tiger鬼塚虎以MEXICO 66經典輪廓迎接2026馬年，將速度、能量與好運意象巧妙融入設計。鞋墊鋪滿馬蹄圖樣，象徵步步穩健向前，鞋身中央點綴七釘金色馬蹄鐵作為幸運符號，細節充滿祝福寓意。側身虎爪紋以復古筆觸呈現，搭配深暖調與亮紅色堆疊，讓節慶感不流於俗套。鞋尾拼接仿馬毛材質，隨步伐律動增添層次，將新年限定轉化為兼具文化底蘊與時髦態度的日常鞋款。

4. CONVERSE Chuck 70 馬年流蘇版

CONVERSE Chuck 70 馬年流蘇版，人民幣699



CONVERSE 以「馬上起飛」為概念，為馬年打造充滿動感的Chuck 70流蘇版。鞋款融合飛馬紋章、馬蹄鐵符號與金線細節，並以新年紅貫穿整體視覺，節慶氣氛拉滿。最大亮點在於可拆卸皮革流蘇設計，隨步伐擺動，讓經典高筒輪廓瞬間更有生命力。緞面質感織紋鞋面搭配金色馬蹄D型環，在熟悉的Chuck70中注入玩味與儀式感，是新年穿搭中最吸睛的存在。

5. Loro Piana Tennis Walk

Loro Piana Tennis Walk Sneaker，$8,500



精品品牌Loro Piana以一貫低調奢雅的語彙迎接2026馬年，新春限定系列中的 Tennis Walk鞋款，將馬年精神轉化為極簡細節。白色皮革或帆布鞋面，搭配Kummel色或棕色點綴，呈現內斂卻耐看的高級感。沒有過度張揚的裝飾，卻在質感與比例中展現從容態度，完美呼應駿馬象徵的自由與力量。適合偏好精品休閒風格、想把馬年限定穿進日常生活的族群。

6. adidas Samba LT Shoes

adidas Samba LT Shoes，$999



動物紋持續延燒至球鞋圈，adidas SAMBA LT以仿馬毛細節成為今年不可忽視的話題款。鞋款保留Samba經典皮革鞋面、加固鞋頭與鋸齒形三條紋，並加入仿馬毛材質提升視覺層次。長鞋舌設計源自復古足球鞋，讓整體更具運動歷史感。原本為室內足球訓練而生的Samba，如今成功轉型為街頭日常神鞋，在馬年限定語境下，兼顧潮流感與實穿度，輕鬆駕馭各種造型。

