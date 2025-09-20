鰂魚涌戰時炸彈｜消息:警已鋸開炸彈外殼燒毁炸藥　預今午2時完成

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，威力巨大、風險極高，當局大規模疏散附近18幢商業及住宅大廈，涉及1900戶、約6000人，當局晚上出動無人機，呼籲附近居民撤離，以便今日（20日）拆彈。



消息指，警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸彈內的炸藥，預計今日下午2時可完成燒毀過程。

警員正堆疊沙包。（警方圖片）

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

▼9月19日晚上撤離情況▼

