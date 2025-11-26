宏福苑四級火｜中環華懋大廈上月曾棚架三級火 4傷一人一度危殆
撰文：石國威
出版：更新：
大埔宏福苑棚架火警升至四級，蔓延其他樓宇，多人求救，至少2人嚴重燒傷，觸目驚心。涉及大廈外棚架的大火上月也曾發生，中環華懋大廈上月18日發生的棚架三級火畫面，至今仍歷歷在目
當日下午，火勢沿外牆竹棚迅速蔓延，連對岸西九文化區都見到中環方向冒出大量濃煙。事件中3男1女吸入濃煙不適，年齡23至65歲，全部清醒送院，其中兩男昨晚留醫深切治療部。由於火勢猛烈，消防出動4條喉及4隊煙帽隊灌救，約5小時後於晚上9時許大致撲滅。消防已成立火警調查隊調查起火及火勢迅速蔓延原因
+1
▼ 中環華懋大廈三級火 ▼
消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。
火警中，3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。
+2
有片｜中環華懋大廈棚架三級火 4人送院 約5小時後大致撲熄中環華懋大廈三級火│4人受傷 再多一人情況轉穩定 23歲男仍危殆中環華懋大廈三級火｜外牆熏黑剝落 竹棚散落 屋宇署派員調查中環華懋大廈三級火│4男女獲救送院治理 其中兩人情況危殆中環華懋大廈三級火｜火勢蔓延迅速波及鄰廈 消防成立專隊查成因中環華懋大廈三級火｜4人送院2人留醫ICU 其中一人傷勢較嚴重華懋大廈火．交通｜干諾道中周日凌晨解封 巴士電車服務恢復正常中環華懋大廈三級火｜華懋：已聯絡租戶提供支援 祝傷者早日康復有片｜中環華懋大廈三級火 辦公室視角被烈焰包圍 如災難現場