蔡天鳳案│警控告前家翁和前大伯謀殺 前家姑被控妨礙司法公正
撰文：凌逸德
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28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍案，警方兩日來持續搜證，先後拘捕死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人。據了解，警方本月24日拘捕人稱「球哥」、曾任職警長的65歲前家翁、63歲姓李前家姑，以及死者的私人司機、即前大伯Anthony（31歲），又於周六（25日）在東涌拘捕準備潛逃的前夫鄺港智。
警方於周日（26日）正式落案起訴其中三名疑犯，包括前家翁、前大伯父子合共被控一項謀殺，前家姑則被控妨礙司法公正，案件將於本月27日（下周一）在九龍城裁判法院提堂，死者前夫被捕後報稱不適，送院後仍然留醫。
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫鄺港智Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫Alex疑逃期間在東涌落網，《香港01》更獨家獲得前夫被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜到其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......
蔡天鳳Abby Choi的前夫鄺港智Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。