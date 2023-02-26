蔡天鳳案│警控告前家翁和前大伯謀殺　前家姑被控妨礙司法公正

28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍案，警方兩日來持續搜證，先後拘捕死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人。據了解，警方本月24日拘捕人稱「球哥」、曾任職警長的65歲前家翁、63歲姓李前家姑，以及死者的私人司機、即前大伯Anthony（31歲），又於周六（25日）在東涌拘捕準備潛逃的前夫鄺港智。



警方於周日（26日）正式落案起訴其中三名疑犯，包括前家翁、前大伯父子合共被控一項謀殺，前家姑則被控妨礙司法公正，案件將於本月27日（下周一）在九龍城裁判法院提堂，死者前夫被捕後報稱不適，送院後仍然留醫。



28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）