蔡天鳳案｜29歲前夫女友人潛逃內地落網　港警感謝公安全力協助

28歲蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，被捕人數增至7人。消息指，再有一名女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）被遣返香港及移交香港警方拘捕。據悉，疑犯為前夫鄺港智的29歲女性友人。警方表示，今日在深圳灣口岸接收由內地執法機關送回的一名與一宗謀殺案有關的29歲本地女疑犯，她涉嫌協助罪犯，其後潛逃內地。

警方其後掌握該名在潛疑犯的資料，並向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助，該名潛逃疑犯最後在內地落網。香港警方感謝公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局的全力協助，該名疑犯最終在內地落網，不但標誌着兩地警方對聯合打擊罪行的決心，更清晰地表達兩地警方對維護社會法治的信念。西九龍總區重案組繼續積極調查案件。



蔡天鳳碎屍案被告及被捕人士：

1.前家翁鄺球：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

2.前大伯鄺港傑：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

3.前夫鄺港智：被控謀殺罪，將於5月8日再提訊

4.前家姑李瑞香：被控妨礙司法公正罪，將於5月8日再提訊

5.前家翁情婦伍姓女子：涉嫌協助罪犯，獲准保釋候查

6.遊艇公司職員林舜：被控協助罪犯，獲准保釋候訊



▼3月7日下午12時許，內地落網女疑犯被押回天水圍警署▼



女疑犯被警方押離天水圍警署。（翁鈺輝攝）

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▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼



▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

