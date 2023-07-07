旺角道再現危險外牆　國際大樓騎樓底現多處裂縫　警封鎖行人路

旺角道今日（7日）再出現危險外牆，警方於下午2時許接獲市民報案，指發現旺角道58號及洗衣街137-139號國際大樓外牆有多處裂縫，擔心再現冧石屎意外。人員接報到場，證實大廈一樓「騎樓底」外牆位置有5條裂縫，每條長約1.5米長。

由於危牆對行人構成危險，警方將地面約10米乘1米的行人路範圍封鎖，案件暫列「危險外牆」，屋宇署人員接報亦到場調查。根據屋宇署網頁資料，署方於2020年10月28日向國際大樓發出強制驗樓及強制驗窗通知，惟至今未獲遵從。《香港01》正向屋宇署了解事件。



早於本周初，旺角寶安大廈4日內（7月2日及5日）兩度出現石屎剝落意外，先於7月2日，大廈外牆有石屎連同大量鐵支雜物墮地，散落行車線，擊中一輛貨車，石屎猶如拳頭般大小，屋宇署到場檢查後，指整體樓宇結構沒有明顯危險；惟至7月5日，大廈再石屎墮下。屋宇署證實，兩日事故發生位置屬16樓同一單位外牆，稱不排除相關外牆批盪於7月2日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響致再出現剝落。署方指已移除有鬆脫危險的批盪，現時寶安大廈外牆續搭起棚架及掛上紗網。

周日（2日），石屎碎片橫跨往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）