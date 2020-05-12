2020年盤點三大氣炸鍋大比拼!山本最受網民歡迎?$500以下款式推薦

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氣炸鍋熱潮由去年起便一浪接一浪，成功列入了2020年必須入手的廚具之一。不少網民都分享自己用氣炸鍋成功製作出的美食，更有網民表示家人有了氣炸鍋後便「日炸夜炸」，一個鍋搞掂所有食物，輕鬆方便又好食。到底氣炸鍋的實用性有多高？想入手氣炸鍋的話又要如何挑選？本文將會詳情分析氣炸鍋的功用及原理，並提供一些實用貼士以助大家選購氣炸鍋！

氣炸鍋的原理

氣炸鍋主要是透過頂部與底部的發熱裝置，快速加熱循環鍋內的空氣，能使食材脆化﹑製作出酥脆的外皮。不斷循環對流的高溫熱空氣在烘烤食材的同時，可以逼出食材本身的油脂，因此不需要另外加食用油便可以產生近脆炸的口感。

氣炸鍋能讓炸物更健康？

油炸物含有高熱量高油脂，炸澱粉類底炸肉類都會增加致癌化合物，但由於利用氣炸鍋製作炸物時毋需使用食用油，因此相對於傳統的油炸食物，氣炸鍋的用油量較少甚至沒有，所以在食用頻率相同的狀況下，使用氣炸鍋製作炸物會比較健康。

為甚麼氣炸鍋值得購入？

1. 【實用程度高】

氣炸鍋的實用程度高，用途廣泛，適用於多種食材，例如雞翼﹑披薩﹑扒類，甚至甜點，也可以利用氣炸鍋製作。

2. 【操作簡單】

氣炸鍋的操作十分簡單，基本上只需將食材簡單調味後直接放入食炸鍋，調較好所需溫度及時間即可。適合煮飯時間不充裕的上班一族或廚藝新手。

3. 【讓煎炸料理更健康】

假如喜歡吃炸物的話，利用氣炸鍋無油烹煮可讓炸物更健康，可用之取替傳統油炸方式，減少食用油經炸後的有害物質。

4. 【清洗方便】

氣炸鍋的清洗方法十分方便，只需將炸籃拆卸出來清洗即可。而且由於使用氣炸鍋製作料理時毋需使用油，因此不會產生大量油煙，不怕導致廚房出現油漬。

選購氣炸鍋時可主要考慮三大因素：價錢﹑容量﹑受熱均勻程度。以下是現時較受歡迎的三款氣炸鍋，牌子分別是山本﹑九陽，及小熊，性價比高，均是HK$500便有交易，編輯將列出各款氣炸鍋的重點性能以作參考。（點擊藍色連結即可購買）

1. 【山本SB-D18家用五代空氣炸鍋】＊性價比最高+最受歡迎之選

山本氣炸鍋可說是成功令氣炸鍋一炮而紅的品牌，月銷量超過5500，成功令不少人入坑。這個型號的氣炸鍋是三款之中容量最大的，4.5L大容量設計適合5-6人大戶家庭使用，容量足夠處理全隻烤雞。

山本氣炸鍋的主要賣點是它採用9葉風葉設計，可以利用大功率將鍋內空氣快速均勻地360°加熱，令食物全方向受熱均勻，口感更佳。

在價錢比較之下，三款氣炸鍋之中以山本SB-D18取勝，價錢最平而容量最大，可謂高性價比之選。

2. 【九陽KL-J63A空氣炸鍋】＊15分鐘速炸之選

九陽氣炸鍋主打15分鐘速炸，使用前以150°預熱氣炸鍋3-5分鐘，一般食物烹煮時間只需15分鐘內便能完成，食物製作完成後會有「叮」一聲提示。

這款氣炸鍋的機身設有食材處理建議，列明了各款食材所需處理的溫度及時間，指示清晰﹑一目了然，操作時更方便。

3. 【小熊空氣炸鍋】＊小戶家庭之選

小熊空氣炸鍋容量較小，大概可以煎4-6隻雞中翼，適合2-3人小戶家庭使用，體積小巧不佔地方。用樣採用9葉風葉設計，可以利用大功率將鍋內空氣快速均勻地360°加熱，令食物全方向受熱均勻，口感更佳。

小熊空氣炸鍋內置自動開關，可隨時抽取炸籃，炸鍋即可自動停止加熱，操作安全。這款空氣炸鍋容量雖小，但性能設計並不比山本或九陽遜色，而且薄荷綠色的外形設計足以高顏值取勝。

市面上的空氣炸鍋平均大約動輒過千元，若然初入坑想試試空氣炸鍋的話，以上網購推薦絕對是經濟之選，三個型號的空氣炸鍋各有千秋，有意購入的話可按家庭需要選購合適的品牌。

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圖片來源：淘寶

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/12)

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