【派對搞手血淚史】最後一刻先齊人｜即食英雄盒最快3時送到！

網購攻略 網購攻略

做過飯局搞手都一定經歷過這些情況，朋友們當日才能確認能否出席，預人數十分困難，在大家一起討論吃甚麼又「十問九唔應」，令人十分「躁底」。幸好，現時有一款即食海鮮全盒，食物多元化一定無人詐型之餘，而且即日落單，最快3小時送到，最後一刻先齊人都無有怕!

開箱即食海鮮全盒 即日Order 即日送！

海鮮達人Foodieman 推出的開箱即食「聖誕海鮮全盒」，開箱即食超方便，吃完後清理也很簡單，有多種食材任君選擇！套餐有齊皇牌「英雄海鮮盒」﹑「德國Pub總匯」﹑「乾杯英雄盒」，仲可以歎到原隻加拿大龍蝦﹑德國豬手﹑汁煮鮑魚等派對美食。作為100%好評的Party Food可以說是實至名歸！

只要每日下午3時落單，最快3小時送到府上，搞手們不用煩惱要預齊人數來不及預訂！>>落單呢邊

只要在埋單時，輸入優惠碼「XMAS2020」即可享有優惠價$472嘆3至4人套餐只需$472 (原價$1,125)，每人平均只需$118！>>立即訂購

相關文章👉【聖誕派對搞手必看】一次過幫你PLAN好 Party Food + 遊戲

Foodieman另有6至8人餐及10至12人餐：訂購連結

【8折優惠碼｜全DELUXE 平台適用】只限50個名額

只要於優質食品專頁DELUXE消費滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，現剩餘少量名額，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

🎅🎄小型聚會適用！聖誕精彩節目🎅🎄

👉疫情下的聖誕｜三大留港「打卡able」中午晚活動推介 2人成行!

👉早鳥8折！國泰自家品牌首推聖誕大餐 豪華嘆盡頭等艙豪華美食

👉人均只需 $101 即食生蠔拼盤、龍蝦海鮮盒直送上門

👉搶購度100%！手快有手慢冇 一人一個最受歡迎派對美食

👉勁減高達 $598！一文睇清高質特色聖誕到會

👉學識3招 輕鬆成為「威士忌達人」｜附特大容量威士忌套裝7折優惠

👉6點後禁堂食｜放工食乜好？簡易版威靈頓牛柳最快15分鐘搞掂！

👉【在家聖誕】預訂趁早！兩大酒店級料理到會 人均消費只需 $101

👉【聖誕在家好煮意】$258搞掂！2人份波士頓龍蝦自煮包

👉聖誕懶到唔煮？免洗免煮、即食海鮮拼盤 人均只需$101起！